Il Gruppo Mondadori ha presentato i risultati relativi al primo trimestre del 2025, un periodo che si chiude con alcuni segnali di rallentamento rispetto all’anno precedente, influenzato principalmente dall’andamento del mercato editoriale, in particolare nel segmento Libri Trade. I ricavi consolidati si sono attestati a 164,4 milioni di euro, registrando una lieve flessione dell’1% rispetto ai 166,1 milioni di euro archiviati nello stesso periodo del 2024.

L’Andamento della Redditività

A mostrare una contrazione più marcata sono i margini di redditività. L’EBITDA Adjusted si è fermato a 1,8 milioni di euro, in calo rispetto ai 4,8 milioni di euro del primo trimestre 2024. Questa dinamica è stata principalmente attribuita alla performance dell’area Libri Trade. L’EBITDA reported di Gruppo è sceso a 1,3 milioni di euro, con una diminuzione di 4,4 milioni di euro rispetto al pari periodo del 2024. Quest’ultimo aveva beneficiato, oltre a fattori gestionali, anche di minori oneri di ristrutturazione e del rilascio di alcuni fondi rischi nell’area Media.

Scendendo ulteriormente nella struttura del conto economico, l’EBIT dei primi tre mesi del 2025 è risultato negativo per 13,9 milioni di euro, peggiorando di 5,2 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2024. Questa flessione, oltre ai fattori già menzionati, è stata accentuata da maggiori ammortamenti, per complessivi 0,8 milioni di euro, concentrati in particolare nel settore Libri Trade. Neutralizzando le componenti straordinarie e gli ammortamenti derivanti dalle acquisizioni, l’EBIT rettificato si attesterebbe a -11,4 milioni di euro rispetto ai -7,7 milioni di euro dell’anno precedente.

Anche il risultato consolidato ante imposte è negativo per 16,4 milioni di euro, con un peggioramento di circa 6 milioni di euro rispetto ai -10,2 milioni di euro del 31 marzo 2024. Su questo dato hanno inciso ulteriormente un minore contributo dalle società partecipate (circa 0,5 milioni di euro) e un aumento complessivo degli oneri finanziari (+0,6 milioni di euro), dovuto principalmente a maggiori interessi bancari, un maggior costo del debito, un indebitamento medio più elevato e un più alto debito IFRS 16.

Il risultato netto di Gruppo al 31 marzo 2025, al netto della quota di pertinenza di terzi, è negativo per 13 milioni di euro. Si tratta di una flessione di circa 6 milioni di euro rispetto ai -7,1 milioni di euro del primo trimestre 2024, nonostante un minore impatto della quota di terzi grazie alle recenti acquisizioni di quote minoritarie in ALI e Edizioni Star Comics. Il risultato netto Adjusted, depurato dalle poste non ricorrenti, sarebbe pari a -11,2 milioni di euro rispetto ai -6,4 milioni di euro del primo trimestre precedente.

La Situazione Finanziaria e la Generazione di Cassa

Nonostante l’andamento della redditività, la Posizione Finanziaria Netta escluso IFRS 16 al 31 marzo 2025 si è mantenuta sostanzialmente stabile a -134,1 milioni di euro (debito netto), rispetto ai -133,3 milioni di euro al 31 marzo 2024. Questo è stato possibile grazie alla rilevante generazione di cassa del business, pari a oltre 68 milioni di euro nel trimestre. Questa liquidità ha permesso al Gruppo di finanziare operazioni di sviluppo come le acquisizioni di Chelsea Green Publishing e Fatto in Casa da Benedetta, oltre a sostenere la crescente remunerazione degli azionisti, senza incrementare significativamente l’esposizione finanziaria.

La Posizione finanziaria Netta IFRS 16 al 31 marzo 2025 è invece aumentata a -212,8 milioni di euro (debito netto) rispetto ai -205,5 milioni di euro del 31 marzo 2024. L’incremento di circa 7 milioni di euro è quasi interamente ascrivibile a una maggiore componente di debito IFRS 16 (+6 milioni di euro), legata al rinnovamento e allo sviluppo del network delle librerie a gestione diretta nell’area Retail.

Outlook e Prospettive

Il Gruppo Mondadori ha dichiarato che i dati economico-finanziari del primo trimestre 2025 sono “in linea con le relative previsioni che stimano per tutto il primo semestre una complessiva debolezza del mercato del libro rispetto all’esercizio precedente”. Nonostante la partenza difficile, la società “ritiene, pertanto, di poter confermare per l’esercizio 2025 le guidance precedentemente comunicate”. Queste previsioni riflettono “l’aspettativa di un recupero in corso d’anno del contesto di mercato e di un miglioramento più marcato delle performance del Gruppo”.

La Voce dell’Amministratore Delegato

“I dati economico-finanziari conseguiti dal nostro Gruppo nel corso del primo trimestre dell’anno sono in linea con le nostre previsioni: riflettono la complessiva debolezza che ha caratterizzato il mercato del libro nel primo trimestre, e che stimiamo proseguirà per tutto il primo semestre,” ha dichiarato Antonio Porro, nella foto, Amministratore delegato e Direttore generale del Gruppo Mondadori. “Nel corso dell’esercizio ci aspettiamo un recupero del contesto di mercato e un effetto positivo sulle performance del Gruppo determinato dalla maggiore ricchezza della proposta editoriale delle nostre case editrici. Tutto ciò ci consente di confermare gli obiettivi definiti per l’esercizio 2025”.