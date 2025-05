Microsoft ha annunciato che ridurrà del 3 per cento la propria forza lavoro, pari a circa 6mila posti di lavoro. Ha detto che i licenziamenti avverranno in tutto il mondo, e riguarderanno tutti i livelli e i settori dell’azienda. Microsoft ha circa 228mila dipendenti e questi licenziamenti saranno i più grandi tra quelli decisi a partire dal 2023, quando l’azienda licenziò 10mila dipendenti, quasi il 5 per cento del totale. I nuovi licenziamenti sono stati annunciati nonostante i buoni risultati di Microsoft, che nel primo trimestre dell’anno aveva fatto registrare un aumento dei profitti che aveva superato le aspettative degli investitori. Il colosso di Redmond ha annunciato che ridurrà il personale di circa 6.000 unità in tutte le divisioni, compresa LinkedIn, e in ogni parte del mondo. Una decisione che punta a recuperare efficienza e che segue i licenziamenti annunciati da Amazon e Meta.

Una Riduzione Strategica per Raggiungere Nuovi Obiettivi

La big statunitense, con 6.000 posizioni in meno, ha tagliato circa il 3% della sua forza lavoro, nel tentativo di contenere i costi e recuperare risorse da investire sull’intelligenza artificiale. L’azienda, che a giugno dello scorso anno contava 228.000 dipendenti, ricorre regolarmente ai licenziamenti per dare priorità alle aree di maggior interesse, in questo caso la sfida globale è sull’AI. “Continuiamo a implementare i cambiamenti organizzativi necessari per posizionare al meglio l’azienda ed avere successo in un mercato dinamico“, ha dichiarato un portavoce di Microsoft. I tagli interesseranno tutti i livelli e le aree geografiche e sono probabilmente i più ingenti da quando Microsoft ha licenziato 10.000 dipendenti nel 2023. L’azienda ha licenziato un piccolo numero di dipendenti a gennaio per problemi di performance, ma i nuovi tagli non sono correlati a questo primo taglio di personale.

Il Costo Elevato dello Sviluppo AI Impatta i Margini

Le Big Tech hanno investito molto nell’intelligenza artificiale, un importante motore di crescita in questa nuova era, e stanno cercando di ridurre i costi per salvaguardare i margini di profitto. Microsoft, alcune settimane fa, in occasione dei risultati del trimestre, ha confermato una crescita superiore alle aspettative per la sua attività di cloud computing Azure e risultati sopra le attese, placando le preoccupazioni degli investitori, ma il costo dello sviluppo dell’intelligenza artificiale ha pesato sulla redditività, riducendo i margini di Microsoft Cloud al 69% dal 72% di un anno fa. Il colosso di Redmond ha messo sul piatto 80 miliardi di dollari in investimenti per l’anno fiscale, in gran parte destinati all’espansione dei data center, necessari per ridurre i colli di bottiglia legati ai servizi di intelligenza artificiale.