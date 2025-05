Intesa Sanpaolo rende noto che è stato firmato l’accordo che prevede l’integrazione del Fondo Pensione Cariplo e del Fondo a prestazione definita nel Fondo Pensione di Gruppo di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, il più grande fondo di previdenza complementare aziendale in Italia per numero di iscritti e patrimonio gestito.

Un Fondo Unico per Efficienza e Sostenibilità

L’accordo siglato con le Organizzazioni sindacali è di forte valore strategico e introduce un Fondo Pensione unico in grado di accogliere sia le forme a prestazione definita sia quelle a contribuzione definita, assicurando omogeneità, efficienza e sostenibilità nel lungo periodo, ma mantenendo integralmente le garanzie individuali maturate nei fondi di origine. Ai colleghi coinvolti sarà inoltre offerta la possibilità di accedere, su base volontaria, a opzioni di capitalizzazione.

Il Percorso verso l’Integrazione e le Scadenze

L’accordo giunge al termine di un percorso avviato oltre un anno fa con l’obiettivo di razionalizzare e semplificare il sistema di previdenza integrativa aziendale, salvaguardando al contempo le tutele storiche previste per gli iscritti. L’integrazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2026 per gli iscritti al Fondo a prestazione definita e il 1° gennaio 2027 per gli iscritti al Fondo Cariplo.

Un Fondo di Riferimento nel Panorama Italiano

Con oltre 130.000 aderenti e un patrimonio gestito superiore ai 10 miliardi di euro, il Fondo Pensione di Gruppo si conferma punto di riferimento nel panorama italiano della previdenza complementare, a tutela del benessere previdenziale delle persone di Intesa Sanpaolo.

La Previdenza Complementare: Un Pilastro Strategico Aziendale

Il rafforzamento della previdenza complementare rappresenta un pilastro strategico della contrattazione aziendale e una leva fondamentale per valorizzare la retribuzione complessiva, rafforzare la coesione sociale e sostenere il benessere delle persone anche in una prospettiva intergenerazionale.