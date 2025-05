Nell’Aula di Palazzo Madama è stato approvato con 85 voti favorevoli, 21 contrari e 28 astenuti, il disegno di legge riguardante la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese. Il provvedimento, già approvato dalla Camera il 26 febbraio, diventa ora definitivo.

Il disegno di legge è passato con l’astensione dei membri del Partito Democratico, che accusano la maggioranza di aver svuotato la legge di iniziativa popolare proposta inizialmente dalla Cisl. Soddisfatto il centrodestra, che definisce la scelta una “svolta storica”. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, esprime la sua gratitudine ai parlamentari per l’approvazione definitiva: “Voglio ringraziare i parlamentari che hanno approvato la legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese. Un impegno importante assunto nei confronti delle migliaia di firmatari e del mondo del lavoro, poiché abbiamo finalmente applicato l’art. 46 della nostra Carta fondamentale”.

“Oggi si inaugura una nuova fase nei rapporti del mondo del lavoro: stiamo vivendo un’epoca di profondi cambiamenti, in cui il lavoro evolve rapidamente, talvolta con significative conseguenze sociali. È anche per questo che la collaborazione tra imprenditori e lavoratori riveste un’importanza strategica, sia per il rafforzamento delle imprese, che rappresenta una vera garanzia per i livelli occupazionali, sia per le trasformazioni aziendali e il grande tema della formazione della forza lavoro. Questa è la maggiore sfida che ci si presenta. Oggi,” conclude la ministra, “si è scritta una pagina storica. Siamo felici di aver accompagnato il processo di approvazione della norma”.