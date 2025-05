Industrie De Nora, multinazionale italiana quotata sull’Euronext Milan, leader nella chimica e nell’idrogeno verde, ha chiuso il primo trimestre con ricavi pari a 200,4 milioni di euro, in aumento del 6% rispetto al primo trimestre 2024.

Performance Economiche in Miglioramento

L’EBITDA Adjusted al 31 marzo 2025 è risultato pari a euro 39,4 milioni, in crescita del 8,2% su base annua, con una incidenza sui ricavi pari al 19,7%, in aumento rispetto al 19,2% del primo trimestre 2024. L’EBIT Adjusted è risultato pari a euro 30,3 milioni, in crescita del 7,3% rispetto al 31 marzo 2024 (euro 28,2 milioni). L’Utile Netto Adjusted è pari a 18,9 milioni di euro, rispetto a euro 18,6 milioni nel primo trimestre 2024. Includendo gli oneri e proventi non ricorrenti, l’Utile Netto risulta pari a euro 16 milioni rispetto a euro 18 milioni al 31 marzo 2024.

Il Commento dell’Amministratore Delegato

A commentare i risultati è Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Industrie De Nora: “Il primo trimestre si chiude positivamente con tutti i principali risultati economici in crescita, supportati dalle performance particolarmente soddisfacenti del core business, permettendoci di confermare le nostre prospettive di sviluppo per il 2025, nonostante lo scenario macroeconomico e geopolitico rimanga volatile”.