Si prospetta l’abolizione del Superbollo, la tassa applicata sui veicoli ad alte prestazioni. Questa modifica è possibile grazie a uno dei decreti attuativi della delega fiscale. Tuttavia, per passare dall’idea alla pratica eliminando realmente questa tassa, sarà necessario trovare adeguate coperture finanziarie, per cui si sta considerando una strategia di uscita graduale.

Il tema è stato sollevato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante un evento pubblico all’Automotive Dealer Day a Verona. “Aboliremo gradualmente il superbollo,” ha dichiarato Salvini, “innalzando la soglia di potenza e procedendo poi a scaglioni verso l’eliminazione. Potrebbe avvenire anche prima dell’estate.”

Il ministro ha inoltre informato che nella delega fiscale “è già in agenda il tema relativo al superbollo” e ha aggiunto: “Stiamo lavorando per quantificare costi e scaglioni per superare questa imposta, che apporta più svantaggi che vantaggi soprattutto per le casse dello Stato. Credo sia fondamentale mantenere un legame diretto tra la rete e il cliente finale, per garantire sempre un contatto efficace.”