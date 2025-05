Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, società benefit quotata su Euronext Growth Milan, partecipa insieme a Wallix, azienda leader nel settore del Privileged Access Management (PAM), alla tredicesima edizione di SPS Italia, la fiera di riferimento per gli esperti del mondo dell’automazione industriale che vogliono restare al passo con l’evoluzione tecnologica e scoprire tutte le innovazioni che il mercato offre per i differenti ambienti industriali.

Collaborazione Strategica in Mostra

In occasione dell’evento, in programma fino al 15 maggio presso le Fiere di Parma, i due partner presenteranno i risultati della loro collaborazione strategica. Al centro dell’offerta congiunta la soluzione unificata WALLIX PAM4ALL, integrata con i servizi professionali di Reti, pensata per garantire alle imprese un accesso sicuro, semplice e centralizzato alle risorse digitali. Grazie a questa sinergia, le aziende possono proteggere i propri asset digitali e garantire continuità operativa, permettendo a dipendenti e collaboratori di lavorare in sicurezza, ovunque si trovino.

Un Futuro Digitale Sicuro: La Visione di Reti

“Nell’era digitale in cui viviamo è fondamentale proteggere dati e identità da minacce esterne e interne – dichiara Bruno Paneghini, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Reti S.p.A. – “La collaborazione con Wallix nasce proprio dalla volontà di costruire un futuro digitale sicuro, offrendo alle aziende una soluzione che protegga identità, infrastrutture IT, applicazioni e dati, nel pieno rispetto delle normative e senza compromettere la produttività. Siamo orgogliosi di partecipare a un evento di rilevanza nazionale come SPS Italia, che rappresenta un’occasione unica per condividere conoscenze, strumenti e visioni sul futuro digitale dell’industria, contribuendo alla diffusione di una cultura della sicurezza IT come elemento abilitante per l’innovazione.”

WALLIX: Soluzioni Concrete per l’Industria 4.0

WALLIX condivide questa visione e sottolinea l’importanza di offrire soluzioni concrete per affrontare le sfide industriali di oggi. Come spiega Paolo Salin, Regional Sales Manager – Italy di WALLIX: “La nostra partnership con Reti ci consente di offrire una soluzione unificata, sicura e facile da implementare, capace di rispondere alle esigenze operative di conformità e sicurezza del settore manifatturiero. SPS Italia è l’occasione ideale per mostrare come WALLIX Remote Access e WALLIX PAM, integrati con l’expertise di Reti, permettano alle aziende di proteggere i propri asset digitali più critici, mantenendo al contempo agilità ed efficienza.”