Contrasto allo spreco alimentare e ai cambiamenti climatici, educazione a un’alimentazione consapevole e responsabile. Se ne parla nei 24 pannelli di “Nutrire il domani: voci e visioni della Gener-Azione Goals“, la mostra inaugurata ieri in viale Aldo Moro dal presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Maurizio Fabbri.

L’Impegno dell’Assemblea Legislativa

“Sviluppo sostenibile, lotta allo spreco alimentare, sostegno a un modello di agricoltura sostenibile sono temi che ci stanno molto a cuore: questo progetto li affronta tenendo insieme scuola, arte e cultura“, spiega Fabbri nel ricordare come “l’Assemblea legislativa è impegnata a seminare valori e impegno per costruire un mondo dove lo sviluppo sostenibile sia la regola“.

“Gener-Azione Goals”: Un Percorso Educativo e Culturale

“Nutrire il domani: voci e visioni della Gener-Azione Goals” racconta l’esperienza di “Gener-Azione Goals 2024-2025“, un’iniziativa educativa e culturale che ha coinvolto i giovani emiliano-romagnoli sui temi della sostenibilità, del cibo e della transizione ecologica. “Il progetto è stato ideato dall’Associazione e Comunità educativa Slow Food Alimentae, in collaborazione con l’associazione Terra! e il Bio-distretto dell’Appennino Bolognese, ha coinvolto 90 studenti di tre istituti superiori dell’area metropolitana bolognese (Manfredi-Tanari di Bologna, International school of Bologna, Ipsar Veronelli di Casalecchio di Reno) invitandoli a esplorare il mondo della sostenibilità attraverso l’arte visuale“, racconta Raffaela Donati, rappresentante di Slow Food Alimentae.

Sostegni e Obiettivi del Progetto

“‘Gener-Azione Goals 2024-2025‘ è stato realizzato con il sostegno di Emilbanca, il contributo di Coop Alleanza 3.0 e il patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Bologna, dell’Alma Mater Studiorum e dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. Studenti e studentesse, guidati da insegnanti e professionisti, hanno partecipato a un percorso formativo in cui hanno approfondito il concetto di sostenibilità all’interno dell’Agenda 2030 attraverso la cornice narrativa e il filo conduttore del cibo; al termine sono stati invitati a rappresentare, attraverso linguaggi multimediali, concetti chiave legati al cibo, al clima e alla transizione ecologica.

Il Valore Istituzionale dell’Iniziativa

Il valore del progetto e della mostra è sottolineato anche dall’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia e dalla sottosegretaria alla presidenza della giunta: Manuela Rontini.

Per Paglia si tratta di un’iniziativa che valorizza il lavoro della Regione e responsabilizza i giovani nel rapporto tra cibo e ambiente, mentre Rontini ha ripercorso l’impegno della Regione sui temi oggetto della mostra ricordando che “la Regione Emilia-Romagna è da tempo impegnata a sostenere la transizione ecologica e a contrastare lo spreco alimentare, è molto bello che, insieme all’Assemblea legislativa, siamo riusciti a coinvolgere tante studentesse e tanti studenti del territorio bolognese su un progetto che punta alla tutela dell’ambiente e a far arrivare sulle nostre tavole cibi di qualità“. “Nutrire il domani: voci e visioni della Gener-Azione Goals” sarà esposta in Assemblea legislativa fino a venerdì 23 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18.