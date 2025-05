Un importante riconoscimento internazionale è stato annunciato per John Elkann, nella foto, figura apicale nel panorama economico globale. La National Italian American Foundation (NIAF) ha reso noto che il CEO di Exor N.V., Presidente di Ferrari N.V. e Presidente di Stellantis N.V. riceverà lo “Special Achievement Award” come Global Business Leader.

La cerimonia avrà luogo in un contesto di particolare rilievo: il Gala del 50° Anniversario della NIAF. L’appuntamento è fissato per il 18 ottobre 2025 a Washington, D.C..

La Serata di Gala: Eccellenza Italiana Oltreoceano

La NIAF, giunta al suo mezzo secolo di attività, celebra con questo gala i legami profondi e la ricca eredità della comunità italo-americana. La scelta di onorare Elkann sottolinea il suo impatto significativo nel mondo degli affari a livello planetario e il suo legame con le realtà produttive e finanziarie che operano su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Durante la stessa serata, un’altra leggenda italiana sarà celebrata: il tenore Andrea Bocelli, a cui verrà conferito il “Lifetime Achievement Award in Entertainment”. Un connubio di eccellenza che spazia dall’industria all’arte, a testimonianza del contributo italiano e italo-americano in diversi campi. Sarà, come anticipato dalla NIAF, “un’indimenticabile serata che celebra leadership, innovazione e patrimonio”.

Le Parole di John Elkann

Il riconoscimento da parte di un’istituzione storica come la NIAF assume un significato speciale per Elkann stesso. Riportiamo integralmente le sue dichiarazioni in merito:

“Sono profondamente onorato di ricevere questo premio da un’istituzione così ricca di storia. Per mezzo secolo, NIAF ha rappresentato il forte legame tra due paesi a me cari: l’Italia e gli Stati Uniti d’America”, ha affermato Elkann. “Exor e le nostre aziende sono impegnate nelle nostre attività e con le nostre persone che lavorano in queste importanti nazioni mentre continuiamo a investire nel loro futuro”.

Questa dichiarazione evidenzia non solo la gratitudine per il premio, ma anche la visione strategica e l’impegno continuo delle aziende sotto la sua guida negli Stati Uniti, un mercato fondamentale per molte realtà italiane e non solo.

L’evento di Washington D.C. si configura quindi come un momento clou per celebrare i successi che connettono l’Italia e gli Stati Uniti, riconoscendo figure che con la loro carriera e il loro operato contribuiscono a rafforzare questo legame storico e culturale.