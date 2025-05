L’incidente all’Altoforno 1 ha compromesso gravemente la struttura, e i tempi richiesti per ottenere il dissequestro dall’autorità giudiziaria sono troppo lunghi per consentire interventi necessari e prevenire ulteriori danni strutturali. C’è un rischio reale di ripercussioni occupazionali. Inoltre, l’acquisto dell’impianto potrebbe diventare meno attraente in un momento cruciale, in cui la trattativa era ai suoi atti conclusivi con le autorità commissariali di Acciaierie d’Italia in As e Ilva in As, mentre si stavano confrontando con i rappresentanti di Baku Steel.

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha affermato: “Più che le trattative in corso, l’incidente può compromettere la ripresa degli stabilimenti e l’occupazione. Verosimilmente, l’impianto è del tutto compromesso”. Durante la mattina, il Ministro aveva dichiarato di attendere un rapporto dai commissari per una valutazione dettagliata della situazione, aggiungendo: “Si è intervenuti troppo tardi, rispetto a quanto era stato richiesto sulla base di chiare perizie tecniche; bisognava agire entro 48 ore, e purtroppo non hanno ricevuto l’autorizzazione necessaria”. Ha concluso sottolineando che il danno sarà considerevole e avrà inevitabilmente ripercussioni immediate sull’occupazione.

Nella giornata, l’azienda ha chiarito che al momento dell’incidente, l’altoforno era “pieno di fusi”. In tali situazioni, è fondamentale intervenire entro 48 ore per prevenire danni strutturali. Nella gestione dei fusi, è necessario ridurre la carica dell’altoforno e colare i materiali fusi rimasti nel crogiolo. Tuttavia, il via libera ai lavori, richiesto “per tutelare l’integrità dell’impianto e non finalizzati alla ripresa della produzione”, non sarebbe arrivato “nei tempi utili”. Solo alcune attività sono state autorizzate mediante un provvedimento del 10 maggio. In effetti, “nel momento in cui potessero essere autorizzate, oggi, dopo oltre 120 ore dall’evento, non è più possibile procedere con il colaggio dei fusi, con la conseguenza che, in caso di riavvio, si dovranno adottare procedure straordinarie, complesse e con esiti assolutamente incerti.”

Questa situazione incide sul cronoprogramma di riavvio dell’impianto, che, con un altoforno in meno, dovrà inevitabilmente ridurre la propria capacità produttiva, che altrimenti poteva arrivare fino a 6 milioni di tonnellate, ora potenzialmente ridotta di almeno un terzo. Ciò avrà un impatto sicuro sull’occupazione, ma potrebbe anche diminuire la valorizzazione da parte del gruppo azero acquistante, il quale potrebbe decidere di non procedere all’acquisto. Domani, l’aspetto occupazionale sarà oggetto di discussione tra i commissari e i rappresentanti dei lavoratori.

Intanto, cresce anche la polemica politica. Il senatore pugliese di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, ha criticato la procura per non aver tenuto conto delle richieste dei commissari di Ex Ilva dopo l’incidente all’altoforno avvenuto mercoledì della settimana scorsa. “In sintesi – ha concluso il senatore – ora esiste un serio rischio che l’attività dell’altoforno non possa riprendere rapidamente, o addirittura non possa più riprendere, se non attraverso procedure straordinarie e dagli esiti incerti”.