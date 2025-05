ICOP S.p.A. Società Benefit, azienda italiana di eccellenza nell’ingegneria del sottosuolo e annoverata tra i principali operatori europei nel campo delle fondazioni speciali e del microtunnelling, annuncia un importante successo: l’ottenimento di un appalto per la realizzazione di tre microtunnel in Germania. Il valore dell’incarico ammonta a 14,4 milioni di euro.

Un Contributo alla Rete Energetica Tedesca: Il Progetto SEL 3

Questa significativa iniziativa si inserisce all’interno del bando nazionale denominato “Süddeutsche Erdgasleitung (SEL 3)“, commissionato da Terranets bw. Si tratta di un’infrastruttura energetica cruciale attualmente in fase di realizzazione nel sud della Germania, che prevede la costruzione di una condotta di circa 250 km. Questa pipeline è progettata per trasportare inizialmente gas naturale e, a partire dal 2030, anche idrogeno, svolgendo così un ruolo chiave nel supportare la transizione verso un’energia a basse emissioni di carbonio.

Sfide Tecniche e Expertise Specialistica

Il progetto presenta notevoli sfide tecniche, in particolare nell’area di Emmertsgrund, un tratto montuoso situato tra Stoccarda e Francoforte. Questa zona è caratterizzata da pendenze particolarmente elevate, che raggiungono anche il 43%. I tre microtunnel che ICOP realizzerà avranno un diametro di DN 2000 e lunghezze comprese tra 750 e 1000 metri. La complessità è ulteriormente accentuata dal fatto che i lavori saranno eseguiti in contemporanea, richiedendo quindi un know-how significativo per garantire la massima organizzazione e coordinamento operativo.

L’avvio dei lavori di scavo è previsto per l’agosto 2025. Le operazioni saranno affiancate da specifiche opere di consolidamento del terreno (grouting), indispensabili per assicurare la stabilità della galleria e la messa in sicurezza dell’intero cantiere.

Consolidamento della Posizione Strategica in Germania

Questo appalto non solo evidenzia le competenze specialistiche di ICOP, ma rafforza ulteriormente la sua presenza nel mercato tedesco. Segue, infatti, l’aggiudicazione nel dicembre 2024 di un altro importante contratto, del valore di oltre 30 milioni di euro, sempre in Germania, per la realizzazione di un microtunnel nel settore elettrico commissionato da TenneT TSO GmbH.

La Visione di ICOP: Crescita Sostenibile e Affidabilità

“La Germania rappresenta per ICOP un mercato strategico ad alto potenziale, nel quale intendiamo rafforzare stabilmente la nostra presenza e nel quale stiamo attualmente lavorando per ottenere altre commesse. L’aggiudicazione di questo incarico conferma il riconoscimento delle nostre competenze specialistiche nel microtunnelling e della capacità di operare con efficacia anche nei contesti tecnici più esigenti” dichiara Piero Petrucco, Amministratore Delegato di ICOP. “Questo progetto si inserisce in una visione di crescita sostenibile di lungo periodo, coerente con il nostro ruolo di partner affidabile nella realizzazione di infrastrutture critiche per l’Europa.”

ICOP si conferma quindi un attore chiave nella realizzazione di infrastrutture moderne e resilienti, contribuendo attivamente alla transizione energetica europea.