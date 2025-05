Il Consiglio di Amministrazione di Unidata, operatore attivo nelle telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, ha approvato oggi a Roma il Resoconto Intermedio di Gestione relativo al primo trimestre del 2025. I dati confermano una traiettoria di solida performance con un miglioramento della marginalità operativa e una significativa riduzione dell’indebitamento finanziario netto, sostenuta da una buona generazione di cassa. La riunione, presieduta da Renato Brunetti, ha sancito anche l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie.

I Numeri del Trimestre

Il periodo gennaio-marzo 2025 si chiude con Ricavi totali pari a € 25,5 milioni, registrando una leggera crescita (+1%) rispetto ai € 25,3 milioni del primo trimestre 2024. A brillare è la marginalità: l’EBITDA si attesta a € 7,3 milioni, in aumento del 5% rispetto ai € 7,0 milioni di un anno fa, portando l’EBITDA Margin al 28,8% (dal 27,7% del Q1 2024), un incremento di ben 113 punti base. Questo miglioramento è attribuito principalmente a una più efficiente gestione dei costi operativi.

Anche il Reddito Operativo (EBIT) segue il trend positivo, raggiungendo € 4,6 milioni (+4% rispetto a € 4,4 milioni nel Q1 2024), con un EBIT Margin pari al 17,9% (contro il 17,4% del Q1 2024). Il Risultato Ante Imposte (EBT) mostra una crescita ancora più marcata, salendo a € 3,6 milioni, circa l’11% in più rispetto ai € 3,3 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Crescita Strategica e Infrastrutture

Sul fronte operativo, i dati evidenziano una continua espansione della base clienti, in crescita del +4% rispetto a fine 2024. Parallelamente, la rete in fibra ottica si è ampliata di ulteriori 200 km, raggiungendo complessivamente circa 7.800 km.

Gli investimenti nel trimestre sono stati pari a circa € 1,3 milioni, concentrati principalmente nell’area infrastrutturale (€ 1,1 milioni in immobilizzazioni materiali e € 0,2 milioni in immateriali), a conferma dell’impegno nello sviluppo della rete.

Salute Finanziaria

Un dato di particolare rilievo è la decisa riduzione dell’Indebitamento Finanziario Netto, che scende a € 38,2 milioni al 31 marzo 2025. Si tratta di un calo significativo rispetto ai € 43,8 milioni registrati al 31 dicembre 2024. Questa dinamica positiva è il risultato di una buona generazione di cassa operativa e dello svincolo di un deposito di € 2,4 milioni avvenuto a gennaio. Il Patrimonio Netto si rafforza, passando da € 73,0 milioni di fine 2024 a € 75,5 milioni.

Le Strategie e i Progetti Chiave

La strategia focalizzata sui servizi e sull’infrastruttura continua a dare i suoi frutti. Nel settore IoT, Unidata si è aggiudicata tre gare in Emilia Romagna e Toscana per la progettazione, realizzazione e gestione di reti di telelettura basate su tecnologia LoRaWan®. Procede spedito anche il progetto infrastrutturale del cavo sottomarino Unitirreno, avviato a febbraio con la tappa di Fiumicino e proseguito con Olbia e Mazara del Vallo. Questa infrastruttura, che mira a creare un collegamento innovativo tra nord e sud Italia, si candida a diventare un corridoio digitale strategico tra Europa e Africa. Sul fronte delle joint venture, si segnala il consolidamento dei progetti Unifiber e ClioFiber all’interno della nuova struttura societaria Unifiber Italy.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata, ha commentato: “I risultati del primo trimestre confermano la validità della strategia focalizzata sui servizi, con un impatto positivo sulla marginalità e una robusta generazione di cassa che ha migliorato la PFN. Parallelamente, prosegue con successo il nostro impegno nel settore IoT, in questi primi tre mesi, infatti, siamo riusciti ad aggiudicarci tre gare nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana per l’affidamento della progettazione, realizzazione e gestione delle reti di telelettura basate su tecnologia LoRaWan®. Sul fronte joint venture, invece, siamo soddisfatti del prosieguo delle attività di posa del cavo Unitirreno iniziate nel mese di febbraio con la milestone di Fiumicino e proseguite con le tappe di Olbia e successivamente di Mazara del Vallo. Questa infrastruttura mira a collegare il nord e il sud dell’Italia, offrendo un’alternativa innovativa ai tradizionali percorsi di transito dati attraverso Marsiglia e, oltre a soddisfare le esigenze nazionali, il progetto si candida a diventare un corridoio digitale tra Europa e Africa, rispondendo alla crescente domanda di connessioni anche del continente africano. Per quanto concerne Unifiber, abbiamo recentemente concluso un’operazione strategica con il consolidamento, all’interno di un’unica struttura societaria, Unifiber Italy, dei progetti Unifiber e ClioFiber, segnando un importante passo nel nostro percorso di consolidamento nel settore delle infrastrutture digitali. Auspichiamo, infine, che i mesi a venire ci permettano di migliorare ulteriormente le nostre performance e di cogliere nuove opportunità”.

Il positivo andamento gestionale e finanziario ha portato il Consiglio di Amministrazione ad avviare un programma di acquisto di azioni proprie, ulteriore segnale di fiducia nella solidità e nelle prospettive del Gruppo.