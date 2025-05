I flussi turistici continuano a crescere nell’imminente stagione estiva. Secondo le stime dell’istituto Demoskopika, pubblicate in anteprima, quest’estate si prevedono 65,8 milioni di turisti e 267,4 milioni di presenze, con un aumento del 3,4% e del 2,1% rispettivamente rispetto alla stessa stagione del 2024, che aveva registrato 63,6 milioni di arrivi e quasi 262 milioni di pernottamenti. In altre parole, circa 2,2 milioni di turisti in più scelgono di trascorrere le loro vacanze nelle località italiane, tra giugno e settembre, generando un incremento di 5,4 milioni di notti nel settore alberghiero e extra-alberghiero.

Una buona notizia è che i ricercatori prevedono una ripresa del mercato domestico, che negli anni scorsi ha avuto un andamento un po’ stagnante. Si stimano 30,1 milioni di arrivi (+5,5% rispetto al 2024) e 129,5 milioni di presenze (+4,9%). Sul fronte dell’incoming, che rappresenta il 51,6% del totale delle presenze, si dovrebbe registrare un andamento più stabile rispetto alla stagione estiva dell’anno precedente. In particolare, circa 35,7 milioni di stranieri opterebbero per una destinazione italiana, con un incremento dell’1,7% rispetto agli arrivi totali previsti, generando quasi 138 milioni di pernottamenti (-0,4%). Infine, i flussi turistici in Italia potrebbero comportare una spesa turistica diretta di 39 miliardi di euro, con una crescita dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.