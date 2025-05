Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) torna a farsi sentire con forza sul mercato finanziario statunitense, chiudendo con successo una nuova emissione obbligazionaria. L’operazione, un prestito a tasso fisso della durata di 10 anni denominato in dollari USA, ha permesso al colosso energetico italiano di raccogliere un valore nominale pari a 1 miliardo di dollari.

I Dettagli dell’Operazione

L’emissione, la cui decisione risale a una delibera del Consiglio di Amministrazione dello scorso 4 aprile, è stata prezzata, posizionandosi con una scadenza fissata al 19 maggio 2035. Il bond è stato collocato a un prezzo di re-offer del 99,184% e garantirà agli investitori una cedola annua pari al 5,75%. Si tratta di condizioni definite per attrarre il pubblico di riferimento nel contesto di mercato attuale.

Forte Interesse dal Mercato

A testimonianza della solida reputazione di Eni e dell’interesse del mercato per il suo profilo finanziario (con rating A- da S&P, A- da Fitch e Baa1 da Moody’s), l’offerta ha riscosso un notevole successo. La domanda complessiva ha raggiunto circa 5,7 miliardi di dollari, superando di oltre cinque volte l’importo offerto e coinvolgendo un bacino di oltre 200 investitori professionali, prevalentemente istituzionali, a cui il prestito era destinato.

Scopo dell’Emissione

Ma perché Eni ha scelto di emettere questo nuovo bond? L’obiettivo dichiarato è duplice e mira a rafforzare la struttura finanziaria della società. Da un lato, l’operazione contribuisce a mantenere un equilibrio nella composizione delle fonti di finanziamento. Dall’altro, i proventi derivanti dal collocamento saranno impiegati per far fronte ai fabbisogni generali e ordinari di Eni, supportando le attività correnti e gli investimenti strategici. Per portare a termine questa complessa operazione sul mercato internazionale, Eni si è affidata a un nutrito sindacato di banche di investimento di primario standing. Hanno agito in qualità di joint bookrunner Barclays, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SMBC e Wells Fargo Securities, garantendo una distribuzione efficace e capillare tra gli investitori istituzionali. L’esito positivo di questa emissione in dollari USA conferma la fiducia del mercato globale nella strategia e nella solidità finanziaria di Eni, fornendo le risorse necessarie per i suoi piani futuri.