Circle, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha recentemente annunciato la firma di un nuovo contratto che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento dell’interoperabilità e dell’evoluzione digitale del cruciale settore portuale italiano. L’accordo, del valore economico complessivo di circa 300 mila euro, avrà una durata di circa 12 mesi.

Un Contesto di Crescita Digitale e Sicurezza

Questo nuovo incarico non è un evento isolato, ma si inserisce armoniosamente nel quadro delle iniziative strategiche già intraprese da CIRCLE Group. Tra queste spicca un importante accordo quadro mirato all’adeguamento dei servizi portuali alla Direttiva NIS2. Questa normativa europea è destinata a estendere in modo significativo gli obblighi in materia di cybersecurity per le infrastrutture considerate critiche, tra cui rientrano a pieno titolo i porti. Parallelamente, CIRCLE Group è impegnato in vari progetti volti all’evoluzione degli Extended Port Community Systems, piattaforme digitali fondamentali per la gestione integrata dei flussi informativi lungo l’intera catena logistica.

Il Ruolo Strategico di CIRCLE e la Visione Futura

La firma di questo contratto conferma il ruolo di CIRCLE come abilitatore strategico nel processo di digitalizzazione dei porti. Un ruolo sempre più centrale in un contesto in cui la sicurezza informatica, l’interoperabilità tra i diversi attori e la sostenibilità si affermano come fattori essenziali per garantire la competitività e la resilienza dell’intero comparto logistico nazionale.

A tal proposito, Luca Abatello, nella foto, CEO di CIRCLE Group, ha commentato: “Con questo ulteriore incarico confermiamo il ruolo di CIRCLE come abilitatore strategico della digitalizzazione nei porti, in un momento in cui sicurezza informatica, interoperabilità e sostenibilità diventano fattori essenziali per la competitività e la resilienza della logistica italiana. Siamo lieti ed orgogliosi di contribuire in modo concreto all’adeguamento del settore ai più recenti standard europei e alle esigenze operative dei nostri clienti, come previsto dal piano industriale Connect 4 Agile Growth”.

L’impegno di CIRCLE si traduce quindi in un contributo tangibile all’adeguamento del settore portuale agli standard europei più avanzati e alle specifiche esigenze operative degli operatori, in linea con le direttive delineate nel piano industriale dell’azienda, denominato “Connect 4 Agile Growth“.