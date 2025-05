Il prestigioso palcoscenico di OroArezzo ha ospitato giorni fa un appuntamento cruciale per il settore orafo italiano, organizzato dal Club degli Orafi Italia in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, che celebra anche il ventennale della loro partnership. Al centro del dibattito, moderato da Laura Biason, Direttore Generale del Club degli Orafi, l’orientamento strategico delle imprese in un contesto competitivo definito “estremamente complesso e incerto”. Un tema quanto mai attuale per un comparto che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy.

Dopo i saluti istituzionali di Matteo Masini di ICE, l’incontro ha offerto un quadro analitico approfondito grazie agli interventi del Research Department di Intesa Sanpaolo. Daniela Corsini, Senior Economist, ha delineato lo scenario macroeconomico con un focus indispensabile sull’evoluzione del prezzo dei preziosi, elemento chiave per il settore. A seguire, Sara Giusti, Economista, ha presentato un’analisi dettagliata sull’andamento del mercato orafo, toccando in particolare i mercati internazionali e offrendo un focus puntuale sul posizionamento delle aziende italiane negli Stati Uniti.

Questi dati “freddi” sono stati magistralmente integrati dalla “voce” viva degli operatori. Maria Cristina Squarcialupi, Presidente del Club degli Orafi Italia e Vicepresidente Federorafi, ha infatti illustrato i risultati della nona edizione dell’indagine congiunturale Club degli Orafi Italia, raccogliendo il sentiment e le prospettive delle imprese e approfondendo, in questa edizione, il tema cruciale delle relazioni di filiera. La chiusura affidata a Corso Biagioni di LEM Industries ha ricondotto analisi e spunti alla concretezza dell’esperienza imprenditoriale diretta, offrendo una preziosa testimonianza dal cuore delle filiere del Made in Italy.

Performance 2024: Luci e Ombre di un Settore Resiliente

I dati presentati offrono un quadro articolato per il settore orafo e della bigiotteria. Il 2024 si è chiuso con un incremento del fatturato del 4,4%, un dato che spicca nel panorama del sistema moda, dove tessile, abbigliamento e pelletteria hanno segnato un calo significativo (-9,1%). Tuttavia, l’indice di produzione racconta un’altra storia, mostrando una contrazione del 3,2% rispetto al 2023. Questo scollamento iniziale tra fatturato e volumi sembra confermato dai primi mesi del 2025: gennaio e febbraio vedono un rallentamento nel fatturato (+2,4%), ma la produzione continua a mostrare segnali di criticità più marcata (-8,2%).

L’Exploit dell’Export e l’Enigma Turchia

Il vero protagonista del 2024 è stato l’export. Le vendite sui mercati internazionali hanno raggiunto un nuovo punto di massimo storico, toccando i 13,7 miliardi di euro, con una crescita impressionante del +49% in valore e del +23% in quantità. Un balzo in avanti innegabile, ma la cui lettura richiede attenzione. Una fetta rilevantissima di questo incremento è infatti imputabile al boom delle esportazioni verso la Turchia, passate da 922 milioni a ben 5,3 miliardi di euro, proiettando Ankara al primo posto tra i mercati di riferimento.

È l’analisi al netto di questo “effetto Turchia” a fornire una prospettiva più equilibrata: escludendo la Turchia, le esportazioni in valore sarebbero rimaste sostanzialmente stabili (+0,9%), mentre in quantità avrebbero segnato un calo del 6%. Le ragioni di questo fenomeno complesso risiedono, secondo l’analisi, nelle nuove politiche commerciali sull’importazione introdotte dal governo turco e nelle perduranti tensioni geopolitiche che hanno rafforzato il ruolo della Turchia come hub strategico. Tra gli altri mercati, spicca la buona performance degli Emirati Arabi Uniti (+9,7%), che superano per importo le esportazioni verso Stati Uniti (-10,7%) e Svizzera (-9,4%), entrambi in calo.

I Distretti: Arezzo Capofila della Crescita Export

Sul fronte territoriale, Arezzo si conferma il distretto orafo più rilevante per l’export. Le sue esportazioni sono più che raddoppiate (+119%), raggiungendo i 7,7 miliardi di euro, un risultato strettamente legato anche alla forte crescita sul mercato turco. In aumento anche l’export di Vicenza (+15%), mentre Valenza mostra una sostanziale stabilità (-2%). Arezzo e Vicenza sono i territori maggiormente influenzati dal mercato turco, ma l’analisi evidenzia che, anche al netto di questo specifico contributo, entrambi i distretti mostrerebbero crescite superiori al 7%, a testimonianza di una vitalità intrinseca.

Lo Sguardo sugli USA: Un Mercato Chiave

Un focus specifico è stato dedicato al mercato americano. Nel 2024, l’export italiano di gioielli in oro verso gli Stati Uniti ha superato il miliardo di euro. L’Italia si posiziona come il terzo partner per le importazioni USA con una quota del 12%, preceduta solo da India (25%) e Francia (14%). Le province italiane più esposte sull’export di gioielli e bigiotteria verso gli USA sono Torino (22%), Treviso (18%), Vicenza (17%), tutte con un’incidenza superiore alla media nazionale del 9%.

La Voce delle Imprese: Sentiment e Aspettative

L’indagine congiunturale, giunta alla nona edizione, fornisce un termometro prezioso del sentiment degli operatori. Nonostante le recenti evoluzioni geopolitiche abbiano influito negativamente sul sentiment per il 57% dei rispondenti rispetto a gennaio, le attese complessive per il 2025 restano positive. Il 21% dei partecipanti si aspetta una crescita del fatturato, un dato di poco inferiore al 25% di dicembre. Particolarmente ottimiste le imprese di produzione, dove il 28% stima una crescita nel 2025, con un contributo rilevante atteso dai mercati internazionali (un’impresa su tre prevede di aumentare le vendite all’estero). Le principali criticità indicate per la domanda dalle imprese di produzione riguardano il mercato interno e l’attivazione dei brand del lusso (44%), mentre per le imprese commerciali la preoccupazione maggiore risiede nei consumi interni (71%).

La Filiera: Qualità, Tempi e Sostenibilità

Questa edizione dell’indagine ha posto l’accento anche sul tema della filiera di fornitura. I fattori più rilevanti nelle relazioni con i fornitori si confermano la qualità delle lavorazioni (76%), il rispetto dei tempi (66%) e il rapporto qualità prezzo (51%). Le catene di fornitura rimangono prevalentemente localizzate in Italia, indicate dal 73% delle imprese. Un dato interessante riguarda il processo di mappatura e verifica dei fornitori sui requisiti di sostenibilità e qualità. Questo processo risulta più strutturato nelle imprese medio-grandi, dove solo il 6% non prevede controlli. Al contrario, il tema è più critico per le imprese più piccole, dove oltre la metà dei partecipanti ha evidenziato l’assenza di attività di controllo sulla filiera.

La Sostenibilità Paga: Il Caso RJC

Per comprendere meglio il posizionamento competitivo, è stata condotta un’analisi sui bilanci di circa 760 imprese, distinguendo tra quelle certificate Responsible Jewellery Council (RJC) e le altre. I risultati sono eloquenti: le imprese certificate mostrano una dinamica migliore in termini di crescita del fatturato tra 2021 e 2023 (variazione mediana del 29,1% contro il 17% delle non certificate), una marginalità superiore (Ebitda mediano dell’11,3% nel 2023 contro il 7,5%), e una patrimonializzazione più solida (46,5% contro 36,6%).

Di particolare rilievo la maggiore produttività misurata dal valore aggiunto per addetto, che si attesta a 67 mila euro per le imprese certificate, a fronte di 44 mila euro per le altre. Infine, le realtà certificate hanno dimostrato una maggiore propensione al sostegno dell’occupazione: l’81% ha aumentato il numero degli addetti tra 2021 e 2023, un fenomeno che ha interessato poco più della metà (50,3%) delle altre imprese. Dati che suggeriscono un chiaro legame tra l’adozione di standard elevati, non solo produttivi ma anche etici e di sostenibilità, e la solidità economico-finanziaria e la crescita delle imprese.