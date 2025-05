È partita ufficialmente il 22 aprile la nuova campagna istituzionale di Banca Ifis, intitolata “La casa delle PMI italiane“. Un’iniziativa che punta a raccontare e rafforzare l’impegno della banca verso il cuore pulsante dell’economia nazionale: le piccole e medie imprese.

Una Strategia Omnicanale e un Concetto Simbolico

Ideata da Independent Ideas – Publicis Group e diretta da Giacomo Boeri, la campagna si fonda su una strategia video omnicanale e integrata che coinvolge televisione, stampa, digital e spazi pubblicitari esterni (OOH). Tra le principali attivazioni visibili in tutta Italia, sono previste maxi-affissioni, brandizzazione dei principali autobus nelle città di Roma e Milano, e visibilità a bordo dei treni Frecciarossa.

Il concetto centrale della campagna è quello della “casa“, reinterpretata non come semplice luogo fisico, ma come spazio simbolico dove si incontrano fiducia, relazioni e sviluppo. Ogni “stanza” rappresenta un comparto produttivo del tessuto economico italiano, dall’agroalimentare al manifatturiero, dal design all’innovazione, e mette in luce storie vere di imprenditori italiani, con il loro ingegno, la loro visione e la loro resilienza. Il payoff della campagna, “Siamo il credito per la tua azienda“, sintetizza l’obiettivo della banca: costruire relazioni di valore e accompagnare le imprese nella loro crescita.

La Crescita del Marchio e il Posizionamento Strategico

Il lancio della campagna arriva in un momento di forte crescita per il marchio Banca Ifis. Secondo l’analisi di Brand Finance, a fine 2024 il brand ha raggiunto un valore di 239 milioni di euro, con un aumento del +17% rispetto al 2023 e una crescita del +91% rispetto al 2019, anno in cui è stato avviato il progetto di rebranding. Oggi, la banca è entrata nella classifica delle prime 450 banche al mondo per valore del brand, confermandosi come una realtà sempre più solida e riconosciuta nel panorama finanziario internazionale.

La Voce della Banca: Impegno e Supporto

“In un periodo caratterizzato da grandi sfide e opportunità, siamo entusiasti di lanciare la nuova campagna ‘La casa delle PMI italiane’. Questa iniziativa vuole rappresentare il nostro impegno concreto nel sostenere le piccole e medie imprese italiane, che sono il cuore pulsante della nostra economia. Attraverso prodotti e servizi finanziari su misura vogliamo accompagnarle nel loro percorso di sviluppo e nella transizione verso un futuro sostenibile. Crediamo fermamente che investire nel loro potenziale non solo favorisca la crescita economica, ma contribuisca anche a costruire un’Italia più resiliente, innovativa e competitiva. Siamo qui per supportarle nel loro cammino”, ha dichiarato Rosalba Benedetto, Vice Presidente di Banca Ifis.