Spindox S.p.A., nella foto il presidente Paolo Costa, società italiana leader nella consulenza tecnologica di frontiera, è full sponsor di AI WEEK 2025, il più grande evento europeo sul tema dell’intelligenza artificiale, che si svolge il 13 e il 14 maggio a Rho Fiera Milano. Durante la due giorni, oltre 250 esperti di settore, innovatori e leader visionari provenienti da tutto il mondo condividono esperienze, progetti e prospettive sul futuro della tecnologia e dell’innovazione.

Workshop Spindox: L’IA Generativa per il Supporto Tecnico

Tra gli appuntamenti in programma, anche il workshop di Spindox dal titolo “Empowering Technical Support through Gen AI: The Case Study of Poste Italiane’s Financial Consulting Team“, dedicato al potenziamento del Supporto Tecnico attraverso l’impiego dell’Intelligenza Artificiale Generativa. Al centro dell’incontro, il caso di studio di Poste Italiane: un esempio concreto di trasformazione del Service Desk a supporto della Consulenza Finanziaria. Grazie a una visione strategica e a un percorso strutturato di lungo periodo, Poste Italiane mira a ridurre i tempi di risoluzione dei ticket da diversi giorni a poche ore, raggiungendo elevati tassi di First Contact Resolution.

Il Team Spindox e le Applicazioni dell’AI

Il progetto curato per Poste Italiane è solo uno dei tanti stream di lavoro che Spindox porta avanti col suo gruppo dedicato all’Applied AI. Un team formato da oltre 100 persone, con una solida competenza in materia di modellizzazione matematica, visione artificiale, linguistica computazionale, algoritmi di simulazione e ottimizzazione, reti di deep learning e modelli di intelligenza artificiale generativa. Particolarmente significative sono le esperienze maturate in contesti quali l’ottimizzazione dei processi di pianificazione strategica, gestione delle scorte, distribuzione ai punti vendita e riassortimento, nonché in ambiti come la manutenzione predittiva, l’automazione del ciclo di software development (documentazione, coding, testing, supporto tecnico), l’ottimizzazione delle rotte delle flotte di autotrasporto, aeree o navali, la produzione di materiali di marketing.

La Soluzione Tecnica per Poste Italiane

Per Poste Italiane Spindox ha costruito un sistema per la classificazione e soluzione automatica di ticket, basata su una vasta knowledge base composta sia da documenti in formati eterogenei sia da log applicativi estratti in tempo reale, oltre che da ticket passati. Funzionalità imprescindibile è la gestione del feedback degli utenti, atto ad alimentare un circolo virtuoso con “human-in-the-loop“.

Il Commento di Tommaso Colombo

Tommaso Colombo, Head of AI di Spindox, ha dichiarato: «Per noi di Spindox l’innovazione e l’intelligenza artificiale sono elementi inscindibili del nostro approccio, e questa occasione ci consente di dimostrare concretamente come Spindox sappia integrarli per offrire soluzioni di eccellenza e personalizzate secondo le esigenze dei diversi clienti. La nostra missione è generare valore e impatto costruendo ecosistemi intelligenti, etici e incentrati sull’uomo, dove l’IA amplifica le competenze, guida la resilienza e prepara le aziende alle sfide di domani.»