Dopo due intense giornate di negoziati a Ginevra, Stati Uniti e Cina hanno compiuto un passo significativo verso la distensione commerciale, annunciando un primo accordo sui dazi. L’intesa, raggiunta nella residenza dell’ambasciatore svizzero presso le Nazioni Unite, mira a istituire un “meccanismo di consultazione” per affrontare le complesse questioni commerciali che da tempo contrappongono le due superpotenze economiche. I dettagli specifici di questo accordo preliminare sono attesi a breve, con un comunicato congiunto che dovrebbe fare maggiore chiarezza sulle prossime mosse.

Segnali di Ottimismo e Cauta Speranza

Nelle ore precedenti l’annuncio ufficiale, erano emersi segnali incoraggianti da entrambe le parti. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva parlato di “sostanziali progressi” e addirittura di un “reset totale negoziato in modo amichevole, ma costruttivo“. A fargli eco era stato il segretario al Tesoro, Scott Bessent, che aveva sottolineato i progressi compiuti. Più esplicito ancora il rappresentante al Commercio, Jamieson Greer, che aveva accennato direttamente a “un’intesa“, pur senza scendere nei particolari. Una nota della Casa Bianca aveva poi confermato “un accordo commerciale con la Cina“.

Da Pechino, la conferma è arrivata attraverso il vice premier He Lifeng. Quest’ultimo ha specificato che l’accordo prevede la creazione di un “meccanismo di consultazione” volto a consentire scambi di vedute “regolari e irregolari relativi alle questioni commerciali”. Tuttavia, durante le trattative, l’assistente del ministro degli Esteri cinese, Miao Deyu, aveva ribadito la ferma posizione di Pechino, criticando l’approccio americano come un sacrificio degli “interessi legittimi dei Paesi di tutto il mondo a favore degli interessi egemonici”. La Cina, aveva sottolineato Miao Deyu, “si oppone all’imposizione dei ‘dazi reciproci‘” e ha adottato “energiche misure legali per contrastarli con fermezza”, con l’obiettivo di tutelare i propri interessi e promuovere “l’equità e la giustizia internazionali, e l’ordine commerciale internazionale”.

Cosa Cambia Davvero? Le Sfide della Tregua Commerciale

L’attenzione degli osservatori e degli analisti è ora tutta concentrata nel capire la portata reale di questa intesa. La domanda cruciale è se, al di là delle dichiarazioni di intenti, l’accordo conterrà elementi concreti capaci di disinnescare la guerra commerciale che ha generato forti tensioni sui mercati finanziari globali e alimentato timori di una recessione economica mondiale.

La posta in gioco è alta. Prima di questo spiraglio ginevrino, l’amministrazione Trump aveva imposto dazi fino al 145% sui prodotti cinesi, provocando la reazione di Pechino con tariffe del 125% sulle merci americane. Una spirale difficilmente sostenibile nel lungo periodo: per gli Stati Uniti, il rischio è quello di trovarsi con scaffali vuoti e un’impennata dei prezzi al consumo; per la Cina, il pericolo è un ulteriore indebolimento della propria crescita economica. Nei giorni scorsi, nel tentativo di facilitare una soluzione negoziale, si era sparsa l’indiscrezione che il presidente Trump potesse essere disponibile a ridurre i dazi sui prodotti cinesi all’80%, forse per spingere Pechino a fare altrettanto con le tariffe sul made in USA. L’attuale meccanismo di consultazione potrebbe essere il primo passo per verificare tali aperture.