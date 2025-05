Fincantieri S.p.A. archivia un primo trimestre 2025 con performance finanziarie e commerciali eccezionali. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Biagio Mazzotta, ha approvato le informazioni finanziarie intermedie al 31 marzo 2025, che evidenziano una forte crescita, un EBITDA +54%, il miglior trimestre di sempre in termini di nuovi ordini, e un backlog complessivo che tocca la cifra record pari a 57,6 miliardi di euro.

A segnare ulteriormente il trimestre è il lancio del nuovo segmento operativo dell’Underwater, un passo strategico che nel primo trimestre 2025 ha già contribuito con ricavi di 95 milioni di euro e un EBITDA margin pari al 17%.

Un Trimestre da Record: Crescita Finanziaria Senza Precedenti

I risultati finanziari confermano la traiettoria positiva del Gruppo:

Ricavi in significativa crescita a euro 2.376 milioni (+35% vs 1Q 2024) .

in a . EBITDA a euro 154 milioni , in forte aumento rispetto al 1Q 2024 (euro 100 milioni) , trainato dalle solide performance di tutti i segmenti e in particolare dello Shipbuilding (+53%) .

a , in rispetto al , trainato dalle e in particolare dello . EBITDA margin al 6,5%, in considerevole aumento rispetto al 5,7% del 1Q 2024, grazie in particolare all’incremento dei ricavi nel settore della difesa, alle azioni di efficientamento operativo nel business delle navi da crociera e al contributo di WASS Submarine Systems (consolidata a inizio 2025).

La Posizione finanziaria netta (PFN) risulta negativa per euro 1.608 milioni, in leggero miglioramento rispetto al dato di fine 2024, pari a euro 1.668 milioni escludendo il beneficio temporaneo derivante dall’aumento di capitale completato a luglio 2024 e finalizzato all’acquisizione di WASS (euro 1.281 milioni includendo tale effetto). Il rapporto di indebitamento (Posizione finanziaria netta/EBITDA) al Q1 2025 LTM è pari a 2,9x, in netto miglioramento rispetto al FY 2024.

Performance Commerciale Straordinaria: Ordini e Backlog ai Massimi

Il trimestre si distingue come il miglior trimestre di sempre in termini commerciali:

Nuovi ordini acquisiti pari a euro 11,7 miliardi al 31 marzo 2025 , in straordinaria crescita rispetto al 1Q 2024 (euro 0,5 miliardi) e pari a circa il 76% del valore record registrato in tutto il 2024 , con un book-to-bill pari a 4,9x .

al , in rispetto al e pari a circa il , con un pari a . Backlog in aumento del 30% a euro 40,3 miliardi rispetto a fine 2024, con carico di lavoro complessivo (incluso il soft backlog) a livello record pari a euro 57,6 miliardi , circa 7,1 volte i ricavi realizzati nel corso del 2024 .

a rispetto a fine 2024, con (incluso il soft backlog) a livello , circa . 4 navi consegnate nel 1Q 2025 e 102 unità in portafoglio con consegne previste fino al 2036.

La Visione del CEO: Strategia e Innovazione per la Competitività

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato i risultati e le prospettive: “L’avvio del nuovo segmento Underwater rappresenta un passo fondamentale nell’evoluzione industriale del Gruppo. Siamo entrati in un dominio strategico ad altissima complessità tecnologica, dove la capacità di integrare sistemi avanzati e sviluppare soluzioni dual-use sarà determinante per la competitività europea e la sicurezza nazionale. Questo posizionamento rafforza ulteriormente il nostro ruolo di abilitatore tecnologico nel contesto della difesa e delle infrastrutture critiche sottomarine. Il primo trimestre 2025 segna il miglior risultato della nostra storia, con una crescita dell’EBITDA pari al 54% e un portafoglio ordini mai registrato prima. Questi risultati sono frutto di una visione strategica di lungo termine, basata su una disciplina finanziaria rigorosa, una governance industriale solida e una forte capacità di trasformare innovazione in soluzioni cantierabili. L’aumento dei ricavi nel comparto Difesa e il consolidamento delle nostre tre anime – crocieristico, militare e offshore – testimoniano l’efficacia del modello integrato che ci siamo dati.”

Impegno per il Futuro: Contributo all’Industria Italiana ed Europea

Folgiero ha concluso con uno sguardo al futuro e al ruolo dell’azienda nel panorama industriale:

“Continueremo a perseguire con determinazione i nostri obiettivi per il 2025 e oltre, contribuendo attivamente alla reindustrializzazione del Paese e al rafforzamento del sistema manifatturiero europeo. Fincantieri è oggi un laboratorio di industria pesante a prova di futuro, un campione del made in Italy dell’ingegno, impegnato a generare occupazione, competitività e innovazione sostenibile lungo tutta la catena del valore.”

Fincantieri ha infine confermato i target previsti per il 2025 comunicati in occasione della pubblicazione dei risultati 2024.