In generale, le restrizioni alle libertà fondamentali sono ammesse solo se proporzionate e sostenute da un legittimo interesse pubblico e, soprattutto, nella misura in cui non violano il diritto dell’UE. Queste parole sono state pronunciate dal portavoce della Commissione Europea, Olof Gill, durante un incontro quotidiano con la stampa riguardo all’uso del ‘Golden Power’ da parte del Governo. “Abbiamo chiesto all’Italia ulteriori informazioni attraverso la procedura EU Pilot. Spetta agli Stati membri fornire queste informazioni supplementari. Successivamente, dovremo valutare se il diritto europeo è stato applicato correttamente dai vari Stati membri”.

Per quanto concerne Banco BPM, su cui è in corso un’offerta pubblica di acquisizione, il CEO di Unicredit, Andrea Orcel, ha dichiarato: “Stiamo riesaminando la situazione alla luce di Anima e del Golden Power, ma non abbiamo ancora preso una decisione”. In un’intervista alla CNBC, Orcel ha sottolineato: “Partiamo da una situazione in cui abbiamo il diritto di valutare ciò che sta accadendo”. In una call con gli analisti, ha specificato che, “quando si acquisisce una fabbrica e questa distribuisce attraverso altre banche, la propensione delle altre banche a distribuire il prodotto di quella fabbrica di solito diminuisce, non aumenta”.

Orcel ha continuato spiegando che “dobbiamo considerare questo aspetto”. Ha quindi ripercorso il processo dell’operazione, affermando: “Ci siamo resi conto che per allineare la qualità degli attivi di BPM alla nostra banca in Italia, dobbiamo effettuare ulteriori 800 milioni di euro di accantonamenti, 550 al netto delle tasse, il che equivale a un ulteriore 6%”. Inoltre, c’è la questione di Anima, che “a seconda di come la si voglia valutare, ha comportato una perdita di valore compresa tra 1 e 1,7 miliardi di euro”.

Orcel ha evidenziato che “se si guarda alla loro proiezione di capitale, ora con l’ingresso di Anima, il recupero delle azioni non esiste più e devono ritornare a un livello di capitale sostenibile”. Ha anche citato “il capitale in eccesso, che stavamo pagando a novembre e che ora è stato impiegato con un rendimento dell’11%. Se avessi utilizzato quei fondi per i miei rimborsi azionari o per i miei investimenti, ne avrei beneficiato”. In conclusione, “se si mette tutto insieme, i conti portano l’offerta pubblica di acquisizione a un premio tra il 40 e il 50% rispetto a dove si trovava prima dell’offerta”.

