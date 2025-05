Tenax International S.p.A., protagonista nel settore delle macchine 100% elettriche per la pulizia e l’igiene urbana, ha svelato la propria visione per i prossimi quattro anni. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 9 maggio 2025, ha infatti approvato il Business Plan 2025-2028, un documento che traccia la rotta dell’azienda in un mercato in rapida evoluzione.

Questo piano segna un passaggio importante per Tenax, come sottolineato dal Presidente e CEO, Vincenzo Guareschi Geddes da Filicaia. “Con l’approvazione del Business Plan 2025-2028 si chiude una fase della vita aziendale di Tenax e se ne apre una nuova”, ha commentato il CEO, evidenziando la sfida di mantenere la leadership in un segmento che, da nicchia, sta raggiungendo la maturità e attrarre una concorrenza sempre più agguerrita. L’ambizione è alta, così come lo era quella che portò l’azienda a triplicare i ricavi dopo l’IPO. Tenax si dichiara fiduciosa di raggiungere i nuovi traguardi grazie a investimenti mirati e all’apporto strategico dell’integrazione con Esagono.

Il piano poggia su quattro pilastri fondamentali, individuati come i principali motori della crescita futura:

Investimenti in Innovazione e Prodotto

La strategia prevede uno stanziamento di € 1,9 milioni dedicato allo sviluppo di prodotti e alla Ricerca & Sviluppo. L’obiettivo è duplice: da un lato, ampliare la gamma con l’introduzione di nuovi modelli e il miglioramento di quelli esistenti – tra cui l’affinamento dell’Electra 5.0 con il lancio della versione lavastrade e lo sviluppo della nuova Electra 1.0; dall’altro, esplorare e implementare tecnologie all’avanguardia, come la guida autonoma, l’intelligenza artificiale e le soluzioni di alimentazione a celle di idrogeno.

Potenziamento delle Operations e Efficienza Produttiva

Per adeguare la struttura operativa alla crescita attesa, il piano prevede investimenti per € 5,4 milioni. La parte più consistente è destinata all’acquisto e all’ampliamento del sito industriale, un passo cruciale per aumentare la capacità produttiva e ottimizzare il layout in vista dell’avvio della produzione in linea dell’Electra 2.0. L’efficienza sarà inoltre incrementata con l’introduzione di un magazzino automatico, una maggiore industrializzazione dell’intera gamma prodotti e l’implementazione di software innovativi per la gestione della produzione e della qualità.

Espansione Commerciale Strategica

Nei prossimi quattro anni, Tenax mira a rafforzare la propria presenza nei mercati ad alto potenziale. L’attenzione si concentra su aree geografiche come il Nord America, l’India e il Medio Oriente, dove si prevede una forte crescita. Parallelamente, l’azienda intende intensificare la penetrazione in mercati europei a elevato potenziale di volumi ma finora meno presidiati, come la Francia e il Benelux, pur mantenendo una solida posizione nei mercati tradizionali, seppur con un peso percentuale minore. Questo piano di espansione sarà supportato dall’introduzione di nuovi area manager e dal potenziamento della rete di dealer, distributori e importatori.

Sinergie dall’Integrazione con Esagono

L’acquisizione e lo sviluppo di Esagono International sono visti come un fattore chiave non solo per l’incremento di fatturato e marginalità, ma anche per la creazione di importanti sinergie. Dal punto di vista commerciale, l’integrazione permette di completare idealmente la gamma Tenax, rivolgendosi in larga parte alla stessa clientela ma aprendo le porte a settori in cui Tenax era meno presente, quali la pulizia industriale, la logistica e il turismo. Sul fronte degli approvvigionamenti, la razionalizzazione del parco fornitori, facilitata dalla matrice tecnologica comune, promette significative economie di scala nel corso del quadriennio.

I Numeri della Crescita

Il piano definisce obiettivi economico-finanziari ambiziosi, proiettando una significativa progressione.

Per il 2025, i target per Tenax sono:

Ricavi di vendita: € 26,2 milioni

EBITDA: € 2,6 milioni

EBIT: € 1,1 milioni

Utile lordo: 0,4 milioni

Patrimonio netto: € 7,7 milioni

PFN: € 9,8 milioni

Entro il 2028, i target per Tenax mostrano una forte accelerazione:

Ricavi di vendita: € 53,4 milioni

EBITDA: € 8,9 milioni

EBIT: € 7,8 milioni

Utile lordo: 7,3 milioni

Patrimonio netto: € 7,7 milioni

PFN: € 5,6 milioni

Considerando il perimetro consolidato (Tenax-Esagono), le previsioni per il 2028 sono ancora più significative:

Ricavi di vendita consolidati: € 68 milioni

EBITDA consolidato: € 10,7 milioni

EBIT consolidato: 9,3 milioni

Utile lordo consolidato: 8,7 milioni

Con questo piano, Tenax International si prepara ad affrontare le sfide di un mercato in maturazione, puntando su innovazione, efficienza operativa e una strategia commerciale mirata per consolidare la propria posizione e raggiungere i significativi traguardi prefissati.