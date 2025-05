Un forte messaggio sull’importanza della comunicazione, sulla ricerca della verità e sulla solidarietà verso i professionisti dell’informazione è risuonato oggi nell’Aula Paolo VI. Papa Leone XIV ha incontrato i rappresentanti dei media di tutto il mondo, ringraziandoli per il loro operato in un momento definito “essenzialmente un tempo di Grazia” per la Chiesa.

Un Appello Contro la ‘Guerra delle Parole’

Rivolgendosi ai presenti, il Pontefice ha posto l’accento sul modo in cui le informazioni vengono veicolate, lanciando un chiaro monito contro le derive polemiche e divisive.

“Il modo in cui comunichiamo è di fondamentale importanza: dobbiamo dire “no” alla guerra delle parole e delle immagini, dobbiamo respingere il paradigma della guerra“.

Solidarietà ai Giornalisti Coraggiosi e Incarcerati

Nel suo discorso, Papa Leone XIV ha espresso vicinanza a coloro che pagano un prezzo altissimo nella ricerca e nella diffusione della verità, chiedendo libertà per i colleghi detenuti.

“Permettetemi di ribadire oggi la solidarietà della Chiesa ai giornalisti incarcerati per aver cercato e raccontato la verità, e di chiederne la liberazione“.

Il pontefice ha inoltre riconosciuto il coraggio dei testimoni che operano in contesti pericolosi. “La Chiesa riconosce in questi testimoni – penso a coloro che raccontano la guerra anche a costo della vita – il coraggio di chi difende la dignità, la giustizia e il diritto dei popoli a essere informati, perché solo i popoli informati possono fare scelte libere“.

L’Informazione Libera Rende i Popoli Liberi

Il concetto del legame indissolubile tra informazione e libertà è stato ribadito con enfasi dal Santo Padre:

“Solo i popoli informati posso fare scelte libere“: lo ha detto Papa Leone XIV incontrando i giornalisti nell’Aula Paolo VI.

Disarmare le Parole per Disarmare la Terra

Infine, il Pontefice ha proposto un modello alternativo di comunicazione, basato sull’empatia e sull’attenzione verso i più fragili.

“Non serve una comunicazione fragorosa, muscolare, ma piuttosto una comunicazione capace di ascolto, di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce“. Il pontefice ha aggiunto: “Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la Terra“.

Il messaggio di Papa Leone XIV ai media si configura dunque come un forte invito a una comunicazione responsabile, al servizio della verità, della pace e della dignità umana, riconoscendo il ruolo cruciale che l’informazione gioca nella costruzione di società libere e giuste.