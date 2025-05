RX, leader globale nell’organizzazione di eventi e mostre fieristiche, noto per appuntamenti di riferimento come inter airport Europe e The Airport Show a Dubai, ha annunciato il lancio di inter aviation Arabia. L’evento, programmato a Riyadh nel febbraio 2026, si propone di diventare una delle principali piattaforme per l’industria aeronautica in Medio Oriente, contribuendo in modo significativo all’avanzamento della Vision 2030 dell’Arabia Saudita e alla sua trasformazione in un hub globale per l’aviazione e la logistica.

Il Contesto: L’Ambiziosa Visione Saudita per l’Aviazione

Secondo la General Authority of Civil Aviation (GACA), la Saudi Aviation Strategy è sostenuta da 100 miliardi di dollari di investimenti e mira a potenziare la connettività del Regno verso oltre 250 destinazioni attraverso 29 aeroporti, accogliendo 330 milioni di passeggeri all’anno entro il 2030. Un obiettivo che dimostra la portata della trasformazione in atto nel settore.

Una Piattaforma per il Futuro del Volo

Vasyl Zhygalo, Managing Director per il Medio Oriente e Mercati Emergenti di RX, ha commentato il lancio: “inter aviation Arabia viene lanciato in un periodo di grande trasformazione per il settore dell’aviazione, sia nella regione che nel mondo. Il nostro obiettivo è creare una piattaforma che promuova il dialogo strategico, gli investimenti e l’innovazione, generando risultati significativi per l’industria e supportando al contempo l’obiettivo dell’Arabia Saudita di diventare un hub globale dell’aviazione. Non vediamo l’ora di fornire maggiori dettagli all’industria nei prossimi mesi.”

L’evento si concentrerà su quattro pilastri chiave: investimenti aeroportuali, infrastrutture, attrezzature e sviluppo di rotte aeree. Insieme, questi elementi rappresentano i componenti essenziali di un ecosistema aeronautico moderno e resiliente.

Tecnologia e Infrastrutture al Centro dell’Innovazione

Mentre il traffico aereo globale continua a crescere, i progressi nella tecnologia di supporto a terra, nell’automazione dei terminal e nelle operazioni sostenibili stanno ridefinendo gli standard delle attrezzature. Allo stesso tempo, infrastrutture e sviluppo delle rotte rimangono cruciali per l’espansione della capacità e l’efficienza operativa.

Con condizioni ottimali per l’engagement commerciale e la crescita del mercato, inter aviation Arabia attirerà un pubblico internazionale di decision-maker di alto livello, inclusi dirigenti di aeroporti e compagnie aeree, operatori del trasporto aereo merci e fornitori di tecnologia per l’aviazione. I partecipanti potranno aspettarsi una vetrina di prodotti di livello mondiale, dimostrazioni tecnologiche dal vivo e un ricco programma di seminari tecnici che esploreranno gli ultimi sviluppi in termini di efficienza e innovazione nell’aviazione.

“inter aviation Arabia sfrutta la vasta esperienza di RX negli eventi del settore aviazione, rafforzando il suo impegno nel connettere i leader del settore con nuove opportunità sia nei mercati emergenti che in quelli già consolidati”, ha aggiunto Zhygalo.