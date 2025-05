Lilly ha annunciato i risultati completi di SURMOUNT-5, uno studio clinico di fase 3b, in aperto, che ha valutato sicurezza ed efficacia di tirzepatide, agonista a duplice azione sui recettori GIP e GLP-1, rispetto a semaglutide, agonista del solo recettore del GLP-1, in adulti con obesità o sovrappeso in presenza di almeno una co-morbidità correlata al peso e senza diabete. A 72 settimane, tirzepatide ha raggiunto l’endpoint primario e tutti e cinque gli endpoint secondari chiave, dimostrando superiorità rispetto a semaglutide durante l’intero sviluppo dello studio. I risultati dettagliati sono stati presentati al 32° European Congress on Obesity (ECO) in corso a Malaga e pubblicati contemporaneamente su The New England Journal of Medicine. E’ quanto si legge in un comunicato.

Il Commento dell’Investigator: Risultati Senza Precedenti

“Un numero crescente di medici e pazienti è oggi testimone di livelli di riduzione del peso mai raggiunti prima, grazie ai più recenti progressi nei farmaci per la gestione dell’obesità“, ha dichiarato Louis J. Aronne, MD, FACP, DABOM, direttore del Comprehensive Weight Control Center e Sanford I. Weill Professor of Metabolic Research al Weill Cornell Medicine, esperto di obesità al New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center e investigator di SURMOUNT-5. “I risultati head-to-head di SURMOUNT-5 – ha spiegato – mostrano che tirzepatide porta a una maggiore riduzione del peso rispetto a semaglutide, fornendo ulteriori evidenze del suo valore come opzione efficace per la gestione dell’obesità“.

I Dati Principali: Perdita di Peso Media

Per l’endpoint primario, i partecipanti trattati con tirzepatide hanno ottenuto una riduzione di peso media del 20,2% rispetto al 13,7% con semaglutide a 72 settimane sulla base del trattamento effettivamente ricevuto dai partecipanti nello studio, pari a una perdita di peso relativa maggiore del 47%. I partecipanti trattati con tirzepatide hanno perso in media 22,8 kg, mentre quelli trattati con semaglutide hanno perso in media 15,0 kg.

Superiorità Confermata: Tutti i Target Secondari Raggiunti

Negli endpoints secondari, tirzepatide è risultato superiore in tutti gli obiettivi di riduzione del peso: il 64,6% dei partecipanti trattati con tirzepatide ha raggiunto almeno il 15,0% di perdita di peso rispetto al 40,1% con semaglutide. Inoltre, i partecipanti trattati con tirzepatide hanno raggiunto una riduzione media della circonferenza vita di 18,4 cm, mentre quelli trattati con semaglutide hanno registrato una riduzione media di 13,0 cm.