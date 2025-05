Il primo trimestre del 2025 si apre sotto il segno positivo per Reply S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione della società, quotata sui mercati EXM e STAR con ticker REY, ha approvato oggi la relazione finanziaria al 31 marzo, che evidenzia un andamento economico e finanziario in netta accelerazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Indicatori Economici in Forte Accelerazione

Tutti i principali parametri economici mostrano una dinamica positiva. I ricavi consolidati registrati dal Gruppo Reply al 31 marzo 2025 si attestano a 603,4 milioni di euro, segnando un incremento dell’8,9% rispetto ai 554,3 milioni di euro conseguiti nel primo trimestre 2024.

La redditività segue lo stesso trend. L’EBITDA consolidato è cresciuto significativamente, raggiungendo i 105,3 milioni di euro (contro gli 87,3 milioni nel 2024), rappresentando il 17,5% dei ricavi del periodo. Anche l’EBIT (utile operativo) è in aumento, fissandosi a 88,7 milioni di euro (72,1 milioni nel 2024), pari al 14,7% dei ricavi. L’utile ante imposte si posiziona a 86,9 milioni di euro (73,1 milioni nel 2024), corrispondente al 14,4% dei ricavi.

Solidità Finanziaria Confermata

Parallelamente alla crescita degli indicatori di conto economico, si rafforza ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo. La posizione finanziaria netta, al 31 marzo 2025, risulta positiva per 537,0 milioni di euro. Questo dato rappresenta un miglioramento sostanziale rispetto alla posizione finanziaria netta, anch’essa positiva, di 349,1 milioni di euro registrata al 31 dicembre 2024.

Il Presidente Rizzante: “Modello Solido e Leadership nell’Intelligenza Artificiale”

Il Presidente di Reply, Mario Rizzante, nella foto, ha commentato i risultati sottolineando la strategia e la solidità del Gruppo in un mercato in rapida evoluzione: “La chiusura del 2024 e il positivo avvio del 2025 – ha dichiarato Mario Rizzante, Presidente di Reply – ribadiscono sia la solidità del modello Reply, sia la capacità espressa dal Gruppo di posizionarsi, rapidamente, tra i leader riconosciuti dal mercato nella trasformazione portata dall’intelligenza artificiale.”

Rizzante ha poi approfondito i driver di crescita del periodo: “Nel primo trimestre del 2025 – prosegue Mario Rizzante – abbiamo registrato un marcato incremento della domanda di soluzioni basate su Generative AI, Data Analysis, Cloud Computing e Cybersecurity. Più in generale osserviamo una crescente centralità, negli investimenti strategici delle imprese, delle soluzioni che integrano intelligenza artificiale, dati e oggetti connessi, indipendentemente dal settore di appartenenza.”

La strategia di Reply si conferma orientata all’innovazione e all’offerta di servizi ad alto valore aggiunto: “In questi mesi – conclude Mario Rizzante – abbiamo investito significativamente per sviluppare ulteriori servizi di consulenza, design e implementazione altamente specializzati, definendo nuove offerte quaili Agentic AI, Silicon Shoring ed AI Pre Built Applications, in grado di rispondere sempre meglio alla necessità dei nostri clienti di portare, in maniera sicura, le potenzialità dell’AI all’interno dei loro sistemi, con l’obiettivo di supportare e trasformare processi sempre più complessi e critici.”

I risultati del primo trimestre 2025 confermano la capacità di Reply di capitalizzare sulla crescente domanda di soluzioni innovative nel settore della trasformazione digitale, in particolare quelle legate all’intelligenza artificiale e ai dati.