Le sfide economiche globali, l’innovazione e le prospettive di sviluppo territoriale sono state al centro del dibattito a Lonato del Garda, dove si è svolta la terza tappa dell’iniziativa “Obiettivo Italia 2025”. Promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, nella foto l’a. d. Carlo Messina, l’incontro ha riunito oltre 60 rappresentanti del mondo imprenditoriale con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le imprese e confrontarsi su scenari economici, innovazione e sviluppo del territorio.

Il Peso Strategico del Nord Italia e l’Impegno della Banca

L’evento ha sottolineato ancora una volta il ruolo cruciale del tessuto produttivo locale nel panorama nazionale ed europeo. Come ha evidenziato Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo:

“L’Italia, e in particolare questi territori, si confermano come motori strategici di un tessuto produttivo tra i più dinamici, competitivi e internazionalizzati d’Europa. In uno scenario globale in rapida trasformazione, vogliamo essere ancora più vicini alle tante realtà imprenditoriali, offrendo non solo servizi e consulenza, ma ascolto, visione e strumenti concreti per affrontare il futuro”

Il confronto ha messo in luce il ruolo centrale della Lombardia e del Nord-Est, aree che rappresentano oltre il 40% dei volumi totali del network corporate della banca, con 1.100 gruppi e 5.800 aziende seguite, per un totale di impieghi medi per cassa pari a 33 miliardi di euro. A livello nazionale, l’Italian Network della Divisione IMI CIB supporta oltre 2.300 gruppi con 80 miliardi di euro.

L’Analisi Economica: Dazi, Energia e Diversificazione

Gregorio De Felice, Chief Economist e Head of Research della Banca, ha illustrato l’impatto dei dazi sull’industria italiana, sottolineando come l’effetto potrà essere mitigato da un “forte calo del costo dell’energia” e da strategie di diversificazione verso nuovi mercati. Secondo l’analisi del team di ricerca, l’Italia, insieme alla Germania, è l’economia europea più esposta sul mercato USA: gli Stati Uniti assorbono il 10,4% dell’export italiano.

Per la Lombardia, e in particolare per la provincia di Brescia, l’incidenza è leggermente inferiore ma comunque rilevante (8,4% e 7,8% rispettivamente). Nel 2024, l’export lombardo verso gli USA ha raggiunto i 13,7 miliardi di euro, pari al 21% del totale italiano destinato a quel mercato. I settori più forti sono meccanica, farmaceutica, elettrotecnica e moda.

La Reazione delle Imprese: Nuovi Mercati nel Mirino

Da un’indagine interna della Banca emerge che le imprese stanno già reagendo alla minaccia dei dazi americani cercando nuovi mercati e valutando l’apertura di filiali negli Stati Uniti. In cima alla lista delle aree su cui puntare per la diversificazione si trovano Medio Oriente, India, Nord Africa e Sud America.

L’Impegno di Intesa Sanpaolo per una Crescita Sostenibile

Micillo ha ribadito l’impegno del gruppo bancario a supporto dell’economia reale: “Il nostro impegno è continuare a essere partner strategici nello sviluppo delle imprese e dell’economia reale del nostro Paese, promuovendo un modello di crescita sostenibile e di lungo periodo, anche attraverso l’offerta di soluzioni e servizi innovativi e digitali”

I Numeri dell’Export Lombardo: Resilienza e Nuove Frontiere

Nonostante il rallentamento globale, l’export lombardo ha segnato un +0,6% nel 2024, sfiorando i 164 miliardi di euro. Tra i mercati in più rapida espansione per le imprese locali figurano Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar e India. La provincia di Brescia si conferma un’eccellenza: qui le esportazioni rappresentano il 41% del valore aggiunto, contro una media italiana del 31%.

Il Tour Continua: Le Prossime Tappe di ‘Obiettivo Italia 2025’

L’iniziativa Obiettivo Italia 2025 proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe a Torino, Bologna, Milano, Napoli e Roma, rafforzando il ruolo di Intesa Sanpaolo come interlocutore strategico per il futuro delle imprese italiane.