In Italia sono stati segnalati 6.979 reati accertati nel periodo che va da giugno 2015 a dicembre 2024, con una media di un illecito penale ogni 3 controlli effettuati. La Campania si conferma la regione con il maggior numero di reati, seguita da Sardegna e Puglia. Il 40,5% degli illeciti riscontrati proviene dalle 4 regioni storicamente colpite dalla presenza mafiosa: Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Nel complesso, sono stati sequestrati beni per un valore di 1,155 miliardi di euro in tutto il paese. Questa analisi è stata presentata da Legambiente e Libera in occasione del decimo anniversario dell’entrata in vigore della legge sugli ecoreati e in preparazione dell’evento “ControEcomafie”, la conferenza nazionale organizzata dalle due associazioni, in collaborazione con l’Università di Roma Tre e l’associazione “Casa Comune”, che si terrà il 16 e 17 maggio a Roma.

Negli ultimi dieci anni sono stati effettuati 21.169 controlli, con 12.510 persone denunciate e 556 arrestate.

Legambiente e Libera hanno evidenziato: “I dati raccolti confermano l’importanza di una legge approvata dopo 21 anni di ritardi. Una riforma di civiltà in nome del popolo inquinato; grazie a questa legge, molte denunce si sono trasformate in processi e sono arrivate le prime sentenze definitive. Ora è fondamentale approvare le leggi ancora mancanti, a partire dal recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente.”