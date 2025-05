(di Katherine Puce) La crescita degli ultimi anni dell’e-commerce ha sicuramente contribuito a spingere in maniera significativa il settore delle aziende logistiche, rispondendo a richieste sempre più complesse e personalizzate da parte dei consumatori, oggi più che mai orientati verso comodità, rapidità e servizi su misura. Tra i fattori che più hanno inciso sull’evoluzione del comparto, vi è la crescente aspettativa di esperienze fluide e tecnologicamente avanzate, come ad esempio la possibilità di monitorare in tempo reale lo stato delle consegne.

La nuova era della logistica smart

Questo tipo di servizio, ormai considerato uno standard, ha reso la logistica dell’ultimo miglio uno dei segmenti più sollecitati all’innovazione continua. In un mercato in cui velocità, precisione e capacità di adattamento sono elementi distintivi, la competizione è sempre più accesa. A fare la differenza tra un’impresa di successo e una destinata a faticare è spesso la capacità di integrare tecnologie digitali avanzate che permettano di ottimizzare i processi, ridurre gli sprechi, contenere i costi e, al contempo, migliorare la qualità del servizio.

Shopping online, rivoluzione offline

L’Intelligenza Artificiale (AI) sta rivoluzionando l’intera filiera logistica, offrendo vantaggi tangibili in ogni fase operativa. Nei magazzini, ad esempio, l’impiego di robot autonomi intelligenti consente di accelerare la movimentazione delle merci, abbattere gli errori operativi e incrementare i livelli di sicurezza sul lavoro, liberando il personale da attività ripetitive e a basso valore aggiunto. Durante la fase di consegna, l’AI è in grado di ottimizzare i percorsi in tempo reale, permettendo una significativa riduzione dei tempi, dei costi e dell’impatto ambientale delle spedizioni. In parallelo, i dispositivi IoT applicati alla logistica offrono un controllo avanzato sullo stato delle merci, migliorando la pianificazione dei rifornimenti e la gestione delle scorte.

Ma i vantaggi dell’AI non si limitano alla sola logistica fisica. Infatti, L’IA è sempre più centrale anche nel migliorare l’esperienza cliente. Grazie alla capacità di elaborare grandi quantità di dati in tempo reale, le aziende possono offrire un’assistenza continua, interazioni rapide 24/7 tramite chatbot, email automatizzate, sistemi WhatsApp e flussi ottimizzati nei call center. In questo modo, si crea un’interazione più efficace, personalizzata e orientata alla fidelizzazione dell’utente.

Robot e piattaforme intelligenti

Un esempio concreto di utilizzo avanzato dell’AI in ambito logistico è rappresentato da Lauri, una piattaforma multi-agent sviluppata da Supernova Hub per il Gruppo Itlm. Questo sistema è stato progettato per automatizzare una serie di processi chiave come la gestione delle email, l’assistenza clienti, la consultazione dei dati e l’elaborazione contrattuale, con l’obiettivo di ridurre i margini di errore e semplificare attività complesse che normalmente richiederebbero un forte impiego di risorse umane.

Un secondo esempio emblematico è Vulcan, il robot recentemente presentato da Amazon. Questo dispositivo, dotato di un sistema sensoriale integrato con il tatto e l’intelligenza artificiale, è capace di manipolare oggetti nei magazzini con un’accuratezza elevatissima, afferrando autonomamente circa il 75% degli articoli. Si tratta di un’integrazione concreta tra robotica avanzata e AI nelle operazioni quotidiane della logistica, che un tempo erano svolte esclusivamente dal personale umano.

In linea con altri settori produttivi, anche quello della logistica è chiamato a un profondo processo di trasformazione tecnologica. L’Intelligenza Artificiale conquista sempre più spazio e i responsabili del settore la considerano, ad oggi, una leva decisiva per restare competitivi e affrontare le sfide di un mercato in continuo cambiamento.