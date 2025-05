La Borsa di Hong Kong ha chiuso in rialzo grazie alla tregua sui dazi raggiunta tra Stati Uniti e Cina durante i colloqui a Ginevra: l’indice Hang Seng è aumentato del 2,98%, arrivando a 23.549,46 punti.

Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha fornito, durante una conferenza stampa, una spiegazione chiara riguardo a quanto stabilito con la delegazione capeggiata dal vicepremier cinese He Lifeng. “Abbiamo concordato una pausa di 90 giorni”, che porterà a una riduzione dei dazi dal 115% al 30% per gli USA e al 10% per il Dragone.

Nel dettaglio, la misura prevede una diminuzione del 24% delle aliquote aggiuntive americane sui dazi doganali per i prodotti di origine cinese (includendo anche Hong Kong e Macao) in relazione all’ordine esecutivo 14257 del presidente Donald Trump emesso il 2 aprile, mantenendo inalterata l’aliquota del 10%. Inoltre, si prevede la rimozione delle aliquote successive delle ordinanze 14259 dell’8 aprile e 14266 del 9 aprile 2025, che erano una conseguenza dell’ulteriore escalation.

In risposta, la Cina attuerà un taglio simmetrico, portando l’aliquota sui beni made in USA al 10%, diverso rispetto a quanto stabilito dalla Commissione delle tariffe doganali n. 4 del 2025, “sospendendo 24 punti percentuali di tale aliquota per un periodo iniziale di 90 giorni” e abolendo quelle seguenti degli annunci doganali n. 5 e n. 6 del 2025.

Inoltre, Pechino si è impegnata a implementare “tutte le misure amministrative necessarie per sospendere o revocare le contromisure non tariffarie adottate nei confronti degli USA dal 2 aprile 2025″.