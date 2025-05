Una nuova e significativa alleanza prende forma nel settore degli investimenti immobiliari e dell’ospitalità di alto profilo. Borgosesia S.p.A., società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha annunciato di aver siglato una partnership strategica con Herman S.p.A. – PNGroup, un gruppo specializzato nella gestione di strutture ricettive di elevato standing.

Focus sul Riposizionamento Alberghiero

La collaborazione nasce con l’obiettivo di affiancare Borgosesia nel complesso processo di riposizionamento e valorizzazione di strutture alberghiere. Si tratta, in particolare, di asset presenti nel proprio portafoglio immobiliare o detenuti in veicoli di investimento partecipati e gestiti dalla Società, spesso acquisiti nell’ambito di special situation e opportunities.

Questa partnership si inserisce a pieno titolo nell’attività “core” di Borgosesia e risponde a un significativo incremento delle opportunità che si stanno manifestando nel segmento dell’hospitality di elevato standing.

Tre Resort Subito Coinvolti

L’accordo non rimane sulla carta, ma avrà da subito un impatto concreto su tre importanti asset turistico-immobiliari. Sono interessati il Tortuga Resort, il Lake Garda Resort e il Santo Pietro Resort, strutture che insieme totalizzano complessivamente 240 camere.

Un Approccio Integrato per Creare Valore

La collaborazione tra Borgosesia e Herman – PNGroup prevede un intervento a tutto campo sulle strutture coinvolte. Le attività comprese nell’accordo spazieranno dal restyling architettonico al potenziamento dell’offerta ricettiva e dei servizi accessori. Saranno inoltre oggetto di revisione l’orientamento commerciale e l’ottimizzazione della gestione operativa.

L’obiettivo comune di questa sinergia è chiaramente definito: generare valore per gli investitori, per il territorio in cui le strutture si trovano e per i futuri ospiti. Si punta, in questo modo, a contribuire allo sviluppo di un turismo esperienziale di qualità. La partnership ambisce anche ad accrescere l’operatività nello specifico segmento, estendendo potenzialmente l’attività anche a favore di operatori terzi.

Herman – PNGroup: Esperienza Nell’Hotellerie di Prestigio

Herman – PNGroup porta in dote un solido track record nel settore dell’hotellerie e del real estate. Il Gruppo, con sede a Rovato (Brescia), si distingue per un approccio orientato alla qualità dell’esperienza, alla sostenibilità economica dei progetti e alla valorizzazione del territorio. Attivo nel coprire differenti tipologie di offerta turistica, ha costruito un portafoglio asset con un’attenzione crescente al posizionamento upper-upscale e lifestyle. Le due società hanno già avuto modo di collaborare in passato, in particolare per quanto riguarda La Colombera Golf Club di Castrezzato (BS).

Le Voci Dei CEO: Visione Condivisa

Gli amministratori delegati delle due società hanno espresso soddisfazione e visione prospettica riguardo l’accordo.

Davide Schiffer, nella foto, Amministratore Delegato di Borgosesia: “Questa partnership rappresenta un passaggio chiave nel nostro percorso di valorizzazione degli asset ricettivi. Herman – PNGroup condivide con noi una visione imprenditoriale concreta e orientata alla qualità: nell’arco di tre anni vogliamo far diventare queste tre strutture destinazioni attrattive per il mercato e gli investitori, di modo da massimizzarne il valore, nel rispetto delle peculiarità del territorio”.

Matteo Garosio, Amministratore di Herman – PNGroup: “Le relazioni di valore e la condivisione di opportunità strategiche di sviluppo sono le basi della nostra partnership. La volontà di creare sinergie con importanti attori nel mondo della finanza e del real estate come Borgosesia è per il nostro Gruppo un’opportunità e allo stesso tempo un impegno che vogliamo assumerci in funzione delle competenze maturate dalla nostra organizzazione”.

L’accordo segna dunque un passo importante per entrambe le realtà, puntando a rilanciare asset strategici nel settore turistico-ricettivo italiano, attraverso un approccio sinergico che unisce competenze finanziarie e gestionali.