Un’occasione imperdibile si profila all’orizzonte per gli appassionati della scrittura che gravitano attorno alle atmosfere cupe e avvincenti del genere Noir. È stata annunciata l’undicesima edizione del Premio Letterario “AG NOIR”, un concorso che negli anni si è affermato come un importante trampolino di lancio per autori emergenti.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Andora in stretta collaborazione con l’Associazione Culturale c|e contemporary, mira a scovare e valorizzare nuove voci nel panorama letterario italiano. Al centro della selezione ci saranno i racconti, e l’obiettivo dichiarato è individuarne dieci tra i migliori presentati.

Un’Opportunità di Pubblicazione Nazionale

La posta in gioco per i partecipanti è significativa. Il Premio “AG NOIR” non si limita a un riconoscimento simbolico: i dieci racconti vincitori avranno l’eccezionale opportunità di vedere la luce, pubblicati in un’antologia curata da una casa editrice italiana con distribuzione nazionale. Un traguardo concreto per chi sogna di farsi leggere da un vasto pubblico. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Il Tema al Centro: Lo Specchio Deformante

Ogni edizione di un concorso letterario di successo trae ispirazione da concetti o immagini evocative, e il 2025 non fa eccezione. Le parole chiave/ispiratrici per questa edizione puntano dritto a una riflessione profonda sulla percezione e sull’identità. Il tema scelto è “Lo Specchio Deformante”.

Questa figura retorica e visiva racchiude una complessità affascinante, offrendo spunti inesauribili per la narrazione noir, che spesso indaga le pieghe più oscure dell’animo umano e della società. Il concorso chiede esplicitamente che “Lo specchio deformante dovrà essere il protagonista del racconto”. Il tema può essere esplorato in molteplici sfaccettature, toccando corde psicologiche e sociali.

Viene citata una frase illuminante di Vladimir Nabokov: “Si sa che non esisto: esistono solo i mille specchi che mi riflettono”.

Questa prospettiva invita a considerare come la nostra esistenza e la nostra identità siano spesso frammentate e mediate dalle percezioni altrui o dalle nostre stesse auto-rappresentazioni filtrate.

Proseguendo nell’esplorazione del tema, le indicazioni per gli autori si fanno più specifiche, suggerendo un legame intimo con concetti come Narcisismo, maschera, apparenze, riflesso, mancanza di reciprocità, isolamento, senso di onnipotenza, manie di grandezza, frustrazione, autosabotaggio, vuoto, vittima e carnefice.

Si sottolinea come “Lo specchio deformante evoca, per esempio, la visione distorta della percezione di sé e degli altri. Il narcisismo patologico, in questo caso, può essere un ‘velo’ che impedisce di vedersi e di farsi vedere, almeno al primo impatto, per ciò che si è veramente”.

Inoltre, l’idea di un oggetto che riflette un’immagine lontana dalla verità conduce a riflettere sulle dinamiche interpersonali: “Lo specchio deformante, in quanto oggetto che riflette un’immagine non veritiera né autentica, fa pensare alle idee illusorie che spesso ci facciamo di noi e delle persone che ci circondano, con inevitabili conflitti, carichi di frustrazione, inganni e autoinganni e senso di solitudine e abbandono”.

Una sfida narrativa, dunque, che va oltre il semplice intreccio giallo o poliziesco, addentrandosi nelle complessità della psiche e delle relazioni umane. Gli autori sono invitati a confrontarsi con queste sfumature, utilizzando il genere noir come veicolo per esplorare le verità nascoste dietro le apparenze.

Per chiunque nutra una passione per il genere noir e desideri mettere alla prova la propria abilità narrativa, l’XI edizione del Premio Letterario “AG NOIR” rappresenta un’occasione da non perdere. La possibilità di vedere il proprio racconto pubblicato a livello nazionale è un traguardo che merita di essere inseguito. Si ha tempo fino al 31 maggio.