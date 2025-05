(di Vincenzo Donvito Maxia – presidente Aduc) I passeggeri che arrivano con un ritardo del proprio volo superiore a tre ore hanno attualmente diritto a un risarcimento compreso tra 250 e 600 euro, a seconda della distanza del volo, a meno che la compagnia aerea non dimostri che ciò sia accaduto non per propria responsabilità (sciopero, maltempo, etc).

Un Possibile Stravolgimento delle Regole Europee

Ora una modifica al Regolamento europeo 261/2004 (1) sui diritti dei passeggeri potrebbe modificarlo fino ad annullarlo per il 75% dei passeggeri che ora ne fruiscono (2). I rappresentanti degli Stati membri ritengono che il termine di tre ore non sia basato su considerazioni tecniche, al contrario se le ore fossero cinque per i voli a corto e medio raggio e nove ore per i voli a lungo raggio (oltre 3500 Km).

Decisione Imminente e Pressioni delle Compagnie

L’attuale regolamento rischia di essere modificato quando, il prossimo 5 giugno, i ministri dei Trasporti dell’Ue si riuniranno a Lussemburgo (3) per adottare un testo che stabilisca questa nuova tempistica. Il motivo alla base dei nuovi termini è la richiesta di diverse compagnie aeree che pagano questi indennizzi che – è bene ricordare – sono dovuti per la loro mancanza di rispetto degli impegni presi coi passeggeri. Le compagnie oggi fanno di tutto per non ottemperare, negando anche le evidenze e – spesso- vengono costrette a pagare solo dopo l’intervento di un giudice a seguito di ricorso del passeggero.

Le Implicazioni per i Viaggiatori e l’Appello

Alle porte la stagione dei grandi viaggi estivi, crediamo che assecondare le inefficienze delle compagnie aeree sarebbe grave per i passeggeri, ma anche e soprattutto un alibi perché le stesse compagnie si sentano più legittimate a non rispettare contratti e impegni presi. Chiediamo chiarimenti al ministro dei Trasporti e impegno, soprattutto degli eurodeputati, perché non si arrivi a questa decisione.