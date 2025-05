Un’iniezione di fiducia e, soprattutto, di capitali freschi per Markopolo.ai. La startup, impegnata nello sviluppo di “colleghi” di marketing autonomi basati sull’intelligenza artificiale, ha appena chiuso un round di finanziamento seed da 2 milioni di dollari. A guidare l’operazione è stata Joa Capital, una società di venture capital con sede in Arabia Saudita, specializzata nel supportare imprese tecnologiche ad alta crescita nell’area del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC). Al round hanno contribuito anche Team Ignite Partners e un selezionato gruppo di angel investor strategici, segno di un interesse diffuso verso le potenzialità della giovane azienda.

L’Ambizione di Markopolo.ai: Dipendenti AI per il Marketing

Fondata nel 2022, Markopolo.ai si posiziona all’avanguardia di una trasformazione significativa nel settore: il passaggio da una miriade di strumenti di marketing spesso scollegati tra loro a piattaforme unificate e intelligenti, potenziate dall’IA. La visione è chiara e ambiziosa: costruire veri e propri “dipendenti AI”. Queste entità digitali sono progettate per lavorare fianco a fianco con i team di marketing e vendite, prendendosi carico dei compiti più ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo. L’obiettivo è liberare risorse umane preziose, permettendo ai professionisti di concentrarsi su attività strategiche ad alto valore aggiunto.

Per concretizzare questa visione, Markopolo.ai offre una suite di agenti AI modulari, pensati specificamente per le esigenze delle moderne aziende orientate al consumatore. Tra i prodotti di punta figurano:

Mark : un agente specializzato nel media buying, capace di migliorare le performance dei team marketing gestendo autonomamente e ottimizzando campagne pubblicitarie su piattaforme come Meta, Google, TikTok e Yahoo Japan.

Nabiq : un agente di vendita AI scalabile, in grado di orchestrare milioni di campagne conversazionali personalizzate attraverso molteplici canali.

: un agente di vendita AI scalabile, in grado di orchestrare milioni di campagne conversazionali personalizzate attraverso molteplici canali. DeepDive: un motore di social listening e engagement che opera in tempo reale, interpretando i dati pubblici dei consumatori per attivare iniziative di contatto mirate e pertinenti.

Insieme, questi agenti forniscono una soluzione integrata che promette di dare alle aziende gli strumenti per accelerare la crescita, ottimizzare l’interazione con i clienti e ottenere insight azionabili dal flusso costante di dati.

Radici Strategiche in Arabia Saudita

La scelta di Markopolo.ai di rafforzare la propria presenza in Arabia Saudita non è casuale. L’azienda ha beneficiato del supporto del Programma Nazionale per lo Sviluppo Tecnologico (NTDP) del Regno, che ne ha facilitato il trasferimento del quartier generale nel Paese attraverso l’iniziativa “Relocate Program”. Un ulteriore riconoscimento è giunto con l’ammissione alla Taqadam Cohort 8 2025, programma della King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), che include una sovvenzione di 140.000 dollari. A coronare questo percorso di integrazione, la vittoria all’AI Oasis Hackathon durante il LEAP 2024 a Riyadh.

Questi traguardi sottolineano l’impegno di Markopolo.ai a contribuire attivamente agli obiettivi della Vision 2030 dell’Arabia Saudita, con un focus particolare sulla trasformazione digitale, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e l’innovazione nei settori rivolti al consumatore. È importante ricordare che, anche in fasi precedenti, l’azienda aveva attratto l’interesse di investitori qualificati come Accelerating Asia, Startup Bangladesh e DIVC.

La Voce dei Protagonisti: Le Dichiarazioni

Tasfia Tasbin, CEO e Co-fondatrice di Markopolo.ai, ha espresso con entusiasmo la visione dell’azienda: “In Markopolo.ai, non stiamo solo costruendo software, stiamo ingegnerizzando dipendenti AI costruiti per pensare, agire e scalare come le vostre migliori menti di marketing. Questo round di finanziamento seed è più di un capitale; è un grido di battaglia. Stiamo andando a tutto gas nella regione MENA per consentire a migliaia di aziende di superare in astuzia, creatività e crescita la concorrenza. La nostra missione? Automatizzare la crescita. Ridefinire la scala. Con Markopolo, la vostra azienda non cresce soltanto, decolla. Siamo qui per mettere la crescita aziendale sul pilota automatico.”

Sull’altro fronte, Yousef Alyousefi, CEO di Joa Capital, ha motivato così l’investimento: “ “Markopolo.ai sta costruendo precisamente il tipo di azienda che cerchiamo di sostenere: scalabile a livello globale, profondamente tecnica e che risolve un reale punto dolente nel modo in cui i marchi consumer crescono. La loro piattaforma AI-first riflette il futuro del marketing e dell’abilitazione delle vendite, e la loro rapida trazione su più mercati convalida il loro approccio. Siamo orgogliosi di sostenere la loro espansione globale ed entusiasti di ancorare quel viaggio in Arabia Saudita, dove l’innovazione e l’adozione dell’IA stanno accelerando in linea con le priorità strategiche del Regno.”