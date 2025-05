Farmacosmo S.p.A., nella foto il presidente e a. d. Fabio de Concilio, operatore di spicco nel settore Health, Pharma & Beauty e società quotata su Euronext Growth Milan (il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI dinamiche e competitive), ha condiviso alcuni dati gestionali chiave non ancora sottoposti a revisione contabile, relativi al primo trimestre del 2025, conclusosi il 31 marzo. Il Consiglio di Amministrazione ha analizzato ricavi e principali indicatori di business che delineano un quadro di profonda trasformazione strategica, con un occhio di riguardo alla marginalità.

Riorientamento Strategico: Meno B2B, Più Focus sulla Redditività Retail

I ricavi complessivi di Gruppo per i primi tre mesi del 2025 si sono attestati a circa 14,0 milioni di euro. Questa cifra rappresenta una diminuzione del 20,6% se confrontata con lo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la società sottolinea come tale flessione sia una conseguenza diretta e voluta di una precisa strategia: massimizzare la redditività del canale Retail, anche a costo di ridurre i volumi generati dal business B2B (Business-to-Business). L’impatto di questa scelta è evidente: al 31 marzo 2025, il canale B2B ha visto una contrazione del 69,8% su base annua, arrivando a pesare solo l’11% sul fatturato totale del Gruppo. Un dato significativamente diverso dal 29% registrato nello stesso periodo del 2024 e ancor più dal 56% che caratterizzava il business al momento della quotazione in Borsa. Questa mossa indica un chiaro intento di privilegiare i canali a più alto valore aggiunto.

Canale Retail: Stabilità Complessiva e l’Exploit di BauCosmesi

Il canale Retail, cuore della nuova strategia e composto da un portafoglio di portali ben noti – farmacosmo.it, profumeriaweb.com, baucosmesi.it, pharmasi.it e farmawow.it – si è mantenuto stabile in termini di volumi rispetto all’esercizio precedente. Ciò che cambia, sottolinea l’azienda, è il mix di ricavi al suo interno, con alcune performance particolarmente brillanti. Spicca in particolar modo BauCosmesi.it, il portale dedicato al mondo degli animali domestici, che continua la sua impressionante progressione con un incremento del 117,5% su base annua. Questo successo, secondo Farmacosmo, conferma la validità della strategia incentrata sulla vendita di prodotti a marchio proprio (private label), caratterizzati da una più elevata marginalità.

ContactU: La Telepsicologia Continua la sua Ascesa

Un altro fronte di notevole sviluppo è rappresentato da ContactU.it, la startup di telepsicologia per pazienti e aziende lanciata nell’estate del 2023. Nel solo primo trimestre del 2025, la piattaforma ha erogato oltre 4mila terapie, segnando una crescita superiore al 65% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo si è tradotto in ricavi per oltre 198mila euro, con un aumento del 60% rispetto ai 124mila euro del Q1 2024, a testimonianza di un bisogno crescente e di un servizio che intercetta efficacemente la domanda.

La Forza della Fidelizzazione: Clienti al Centro

Farmacosmo ha inoltre evidenziato la crescita dei Key Performance Indicators (KPI) gestionali relativi alla retention nel canale retail, interpretandoli come una conferma dell’elevata fidelizzazione della base clienti. Questo risultato è attribuito alla qualità delle azioni di customer engagement messe in campo dal management. Tra i dati forniti, spiccano i valori medi degli ordini (Average Order Value – AOV):