Un segnale forte e chiaro arriva dai mercati finanziari europei gestiti da Euronext: le nuove quotazioni in Borsa, le cosiddette IPO (Initial Public Offering), hanno subito una battuta d’arresto significativa nel mese di aprile 2025, accompagnata da un drastico calo della raccolta di capitali nei primi quattro mesi dell’anno. Questi dati, pubblicati dal gruppo che supervisiona le piazze finanziarie di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano, Oslo e Parigi, offrono uno spaccato sull’attuale sentiment del mercato verso le nuove matricole.

Un Aprile a Zero Nuove Entrate

Il dato più eclatante riguarda il mese appena trascorso: ad aprile 2025 non si è registrata alcuna IPO sui listini Euronext. Un confronto impietoso con l’aprile del 2024, quando ben tre società avevano fatto il loro debutto raccogliendo complessivamente 2,695 miliardi di euro. Questa assenza di nuove operazioni segna una pausa di riflessione o, forse, una maggiore cautela da parte delle aziende e degli investitori.

Bilancio dei Primi Quattro Mesi: Una Contrazione Marcata

Allargando lo sguardo al periodo complessivo gennaio-aprile 2025, la situazione non migliora sostanzialmente. La raccolta di capitali derivante da nuove quotazioni si è attestata a soli 237 milioni di euro. Una cifra che impallidisce di fronte ai 2,851 miliardi di euro raccolti nello stesso quadrimestre del 2024, segnando una diminuzione del 92%. Questo crollo verticale suggerisce un ambiente di mercato decisamente più complesso o meno ricettivo rispetto all’anno precedente per le aziende che puntano alla quotazione.

Il Segmento delle PMI: Tenuta Relativa ma Calo Evidente

Un’analisi più specifica riguarda le piccole e medie imprese (PMI), definite come quelle con una capitalizzazione inferiore al miliardo di euro. Anche in questo segmento, tradizionalmente dinamico, si osserva una flessione, sebbene meno drammatica rispetto al dato complessivo. Nei primi quattro mesi del 2025, la raccolta da IPO di PMI è stata pari a 237 milioni di euro (coincidente, in questo caso, con la raccolta totale, indicando che le eventuali, poche operazioni potrebbero aver riguardato solo questa categoria). Pur rappresentando l’intera nuova liquidità immessa tramite IPO nel periodo, questo valore segna comunque un calo del 17% rispetto alla raccolta ottenuta dalle PMI nei primi quattro mesi del 2024. Questo dato, seppur negativo, mostra una resilienza leggermente maggiore delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni nel difficile contesto attuale, o quantomeno una loro maggiore presenza nelle poche operazioni andate in porto.