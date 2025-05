La delega per l’equa retribuzione, proposta come alternativa della maggioranza al salario minimo suggerito dall’opposizione, è prevista per essere discussa in Aula “entro maggio”. Questa è l’affermazione della ministra del Lavoro, Marina Calderone. “C’è una forte determinazione da parte del governo e della maggioranza di procedere con decisione”, ha dichiarato durante un’intervista a Radio24.

Riguardo al disegno di legge presentato dalla Lega, che prevede un adeguamento automatico dei salari in base all’inflazione e ai necessari finanziamenti, Calderone ha evidenziato che “quando si presentano delle proposte legislative si effettuano anche valutazioni di impatto. La Lega fa parte della maggioranza di governo, pertanto mi aspetto che ci sarà la possibilità di coordinare queste proposte con la delega che stiamo portando avanti”.