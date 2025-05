Si profilano viaggi più agevoli per i proprietari di animali domestici che scelgono destinazioni accessibili in aereo. Basta, quindi, ai cani, gatti e altri animali da compagnia costretti a viaggiare in stiva, un’opzione che ha sempre suscitato preoccupazioni per lo stress che gli animali possono subire.

Infatti, lunedì il consiglio di amministrazione dell’Enac, l’Ente nazionale dell’aviazione civile, aggiornerà le vigenti normative ampliando la possibilità di trasportare in aereo i nostri amici a quattro zampe insieme ai loro proprietari.

L’annuncio proviene dal ministero delle Infrastrutture, che evidenzia la “grande soddisfazione” del ministro Matteo Salvini, il quale aveva sostenuto vivamente questa soluzione, trovando anche il supporto di numerosi parlamentari impegnati nella difesa degli animali.

In particolare, la delibera dell’Enac stabilisce che “è consentito il trasporto in cabina di animali domestici, collocati all’interno di un apposito trasportino da posizionarsi anche sopra i sedili, purché debitamente ancorati tramite cinture di sicurezza o altri sistemi di fissaggio”.

“Il peso complessivo dell’animale e del trasportino può superare i limiti attualmente previsti, ma non deve eccedere il peso massimo stabilito per un passeggero medio”. Sembra quindi che ci sia via libera anche per le taglie medie e grandi, finora limitate al comparto bagagli, sebbene pressurizzato.

“In vista della stagione estiva, questo intervento rappresenta un segnale di buonsenso e di grande civiltà che sicuramente permetterà a tanti passeggeri di viaggiare in maggiore serenità al fianco dei propri animali domestici”, osserva la Lega. “Cadrà dunque l’assurdo divieto di superare il peso di 8/10 kg per l’accesso di un animale in cabina; i proprietari e i loro compagni pelosi potranno stare insieme durante l’intero volo, nel rispetto delle norme di sicurezza e igiene, in una condizione non di prigionia, ma di libertà vigilata, con un occhio attento al benessere degli animali, così caro agli italiani e ai cittadini del mondo”, aggiunge la senatrice Micaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, Maie.

Le modalità di trattamento degli animali a bordo variano a seconda delle compagnie aeree. Ita, ad esempio, ha già aumentato da 8 a 10 chilogrammi il peso massimo consentito per gli animali trasportabili in cabina, mentre molte compagnie low cost vietano del tutto il trasporto, fatta eccezione per i cani guida. La modifica riguardante il trasporto aereo segue quella già implementata nelle ferrovie, che hanno semplificato la possibilità di viaggiare con i nostri fidati amici a quattro zampe. È una necessità, visto che il numero degli animali domestici in Italia è in continua crescita (65 milioni nel 2023). Inoltre, uno studio della London School of Economics e della Kent University dimostra che la compagnia di un animale domestico, in particolare un cane o un gatto, migliora notevolmente il senso di benessere e la qualità della vita, tanto quanto avere un coniuge.