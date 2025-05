La Regione Lazio scende in campo agli Internazionali BNL d’Italia con uno spazio di 200 metri quadrati interamente dedicato alla promozione del comparto agroalimentare laziale. Un grande stand all’interno del Foro Italico, curato dall’agenzia regionale Arsial, che ospiterà, per tutta la durata del torneo, produttori, esperti e ambasciatori del gusto per raccontare al pubblico nazionale e internazionale l’identità enogastronomica di un territorio ricco di storia, qualità e innovazione.

Una vetrina dinamica per i sapori del Lazio

Uno spazio espositivo vivo e dinamico, pensato per essere non solo una vetrina dei prodotti e tipicità – dall’olio extravergine ai vini della nostra regione, fino ai latticini e alle specialità dell’ortofrutta – ma un luogo d’incontro, dialogo e racconto del legame tra sport, salute e alimentazione sostenibile. I visitatori potranno scoprire, degustare e acquistare prodotti di qualità, conoscere i volti e le storie dei produttori, in un contesto pensato per valorizzare la filiera agroalimentare laziale in tutte le sue sfumature. Un’occasione importante per portare in una vetrina internazionale non solo i prodotti, ma anche i valori che li accompagnano: sostenibilità, rispetto per il territorio, innovazione, filiera corta e biodiversità.

La voce degli assessori

“Per la prima volta l’agroalimentare del Lazio approda agli Internazionali BNL d’Italia, una delle vetrine più prestigiose del panorama sportivo internazionale. Nel nostro spazio espositivo, grazie ad Arsial, i visitatori potranno assaporare i gusti autentici del Lazio, conoscere i produttori e scoprire il valore che c’è dietro ogni eccellenza. Siamo onorati della collaborazione con Sport e Salute, che apre a sinergie capaci di unire sport, benessere e alimentazione sana“, ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

All’evento di presentazione dello stand della Regione Lazio ha partecipato anche il presidente, Francesco Rocca, che ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione regionale, grazie al lavoro dell’assessorato all’Agricoltura e di Arsial, nel promuovere le tante eccellenze agroalimentari del territorio in contesti di grande rilevanza nazionale e internazionale.