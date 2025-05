Ponendo la sicurezza e la soddisfazione dei clienti al centro dei suoi valori, Stellantis (nella foto, il presidente John Elkann) ha annunciato un’iniziativa significativa rivolta ai consumatori europei. Il colosso automobilistico ha lanciato una piattaforma di risarcimento online dedicata a valutare le richieste di rimborso per le spese di riparazione sostenute dai proprietari delle precedenti generazioni dei motori PureTech 1.0 e 1.2 (noti anche come EB). Le problematiche riscontrate riguardano principalmente un consumo eccessivo di olio e/o un degrado prematuro della cinghia di distribuzione.

Questa politica di compensazione complementare mira a coprire le spese sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024, a condizione che siano state rispettate specifiche condizioni di manutenzione e diagnosi raccomandate dai marchi del gruppo: Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall e Peugeot.

Come funziona la piattaforma online

La piattaforma di indennizzo online, accessibile tramite l’indirizzo https://stellantis-support.com e visibile sui siti web dei Brand, rappresenta uno strumento veloce e conveniente per i consumatori. Permette di presentare le proprie pratiche e caricare la documentazione necessaria per la valutazione in modo completamente digitale. L’implementazione è avvenuta in modo scaglionato: a inizio gennaio è partita la valutazione per un gruppo preselezionato di clienti in Francia e Spagna, e ora la piattaforma si sta aprendo progressivamente per altri clienti in Europa.

Le condizioni per il risarcimento prevedono che gli interventi per consumo eccessivo di olio o degrado della cinghia siano stati eseguiti conformemente al piano di manutenzione del produttore, anche da professionisti non della rete ufficiale per la manutenzione ordinaria. Tuttavia, sia la diagnosi che la riparazione devono essere state condotte attraverso la rete autorizzata Stellantis. La politica completa è disponibile per consultazione sul sito dedicato.

Garanzia estesa e Check+

Oltre alla piattaforma di compensazione, Stellantis ha esteso la garanzia sulle precedenti generazioni di motori PureTech affetti da queste problematiche, coprendo il 100% dei costi (parti e manodopera) per un massimo di 10 anni o 180.000 chilometri, sempre a determinate condizioni. Queste misure di garanzia straordinaria includono anche l’introduzione del nuovo certificato “Check+“. Si tratta di un documento che attesta l’affidabilità dei veicoli usati che hanno seguito le manutenzioni e le riparazioni consigliate, con 100 punti di controllo specifici, tra cui l’ispezione della cinghia di distribuzione per le auto usate vendute tramite Spoticar e la rete omologata.

L’evoluzione tecnica dei motori

La famiglia di motori PureTech è stata introdotta originariamente nel 2012, apportando innovazioni per bilanciare prestazioni dinamiche elevate con emissioni di CO2 e consumi ridotti. L’attuale evoluzione di questi propulsori è stata profondamente ridisegnata, con importanti evoluzioni architettoniche e circa il 70% di nuove parti. Questa nuova generazione è stata specificamente progettata per rispondere a tutte le problematiche riscontrate sulle generazioni precedenti. Numerosi e rigorosi test di lunga durata avrebbero confermato un livello di affidabilità molto elevato per i motori di nuova generazione. Con queste azioni, Stellantis ribadisce l’impegno verso i propri clienti e la qualità dei suoi prodotti.