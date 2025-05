Tra chi produce energia e chi la consuma, Orsini afferma che “non ci sono conflitti”. Si tratta di una necessità di dialogo per garantire che le imprese che consumano energia non rischino di scomparire, altrimenti si presenta il rischio di non avere più produttori.

Riguardo alla comunicazione con il governo, afferma: “Collaboriamo ogni giorno. Non ci occupiamo di politica, non è il nostro compito. La nostra missione è rappresentare le esigenze delle imprese presso le istituzioni. Attualmente, abbiamo un dialogo con il governo: siamo consapevoli delle limitate risorse finanziarie, ma è fondamentale sviluppare un piano industriale che sostenga gli investimenti e affronti i costi energetici. Queste sono le due strade da percorrere oggi.”

Sull’argomento energia, Orsini sottolinea che è necessario intraprendere azioni concrete. Tra queste, la richiesta al governo di disaccoppiare il costo dell’energia del gas da quello delle fonti rinnovabili a fine vita, per ottenere un prezzo più accessibile. Inoltre, si propone di riservare una quota di energia idroelettrica a un prezzo calmierato per le imprese. Infine, si suggerisce di disaccoppiare il costo dell’energia del GSE, attraverso la creazione di contratti a lungo termine, con l’obiettivo di raggiungere un costo stimato di 65 euro al MWh, rispetto ai 99 euro di aprile, che rappresenterebbe un significativo aiuto per le aziende.”

