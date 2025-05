Minuteman Security & Life Safety, un provider super-regionale leader nel settore dei sistemi integrati di sicurezza, comunicazione e salvavita, ha annunciato un’acquisizione strategica: quella di Shanix Technology Inc., un integratore di tecnologia per la sicurezza e l’audiovisivo con sede a Cranston, Rhode Island.

Unione Strategica nel New England

Con l’acquisizione di Shanix, Minuteman rafforza significativamente la sua copertura nella regione del New England. L’entità combinata vanta ora 28 sedi operative lungo la East Coast degli Stati Uniti, e il suo Program Management Office gestisce implementazioni a livello nazionale e globale.

Shanix ha operato per oltre quattro decenni sotto la guida del Presidente Kekin Shah, fornendo soluzioni avanzate nei settori della sicurezza e della tecnologia di presentazione. L’azienda conta oltre 30 professionisti che servono clienti nel New England e oltre. Un dato significativo è che la maggior parte del loro business deriva dalle raccomandazioni dei clienti. Kekin Shah e l’intero team di Shanix continueranno a far parte della struttura, mantenendo l’impegno verso la crescita delle operazioni e il supporto delle relazioni con i clienti.

La Forza delle Complementarietà

Questa mossa è vista come un partenariato complementare. Il CEO di Minuteman, Joseph Lynch, ha commentato l’acquisizione mettendo in luce i punti di forza di Shanix e il rapporto preesistente:

“Shanix ha costruito un’ottima reputazione negli spazi dell’istruzione superiore e della sanità, con la loro attenzione ai dettagli orientata alle soluzioni. Conosco personalmente Kekin e il suo team da oltre 25 anni e rispetto la loro reputazione e le loro robuste capacità nei sistemi di sicurezza e audiovisivi. Data la loro stretta vicinanza al nostro quartier generale in Massachusetts e a molti uffici periferici adiacenti, siamo entusiasti di unire le nostre due aziende. È davvero una partnership complementare.”

Anche il Presidente di Shanix, Kekin Shah, ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando la condivisione di valori e le nuove opportunità:

“Il successo di Shanix si basa sulle relazioni di alta fiducia e trasparenza che abbiamo con i nostri clienti, e sapevo che Minuteman operava allo stesso modo. Non vediamo l’ora di aiutare i nostri clienti a soddisfare le loro esigenze in evoluzione in materia di sicurezza e salvavita, sfruttando l’ampia rete di relazioni con i fornitori di sicurezza di Minuteman.“

Il Presidente Corporate di Minuteman, Ron Oetjen, ha concluso evidenziando la qualità del team Shanix e la visione condivisa:

“Io e Joe ammiriamo da tempo la capacità del team di leadership di Shanix di mantenere grandi talenti e far crescere le relazioni con i clienti. Siamo entusiasti di continuare a concentrarci sulla nostra copertura di servizio della East Coast, con un team che condivide gli stessi valori orientati alle soluzioni di Minuteman.”