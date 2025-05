(di Katherine Puce) Il 1896 non è stato solo un anno di Olimpiadi, ma il primo a inaugurare l’era moderna e contemporanea dei Giochi. Per la prima volta, l’evento sportivo più atteso al mondo è diventato un palcoscenico globale per brand, tecnologie e visioni imprenditoriali. Un’occasione che, negli anni successivi, ha contribuito ad accelerare all’interno delle aziende lo sviluppo delle proprie strategie di marketing, rivoluzionandone il tessuto interno. Fu Coca-Cola la prima azienda a legare, grazie ai Giochi degli anni ’20, il proprio logo a valori etici come impegno, spirito di squadra e lealtà, lanciando per l’occasione edizioni limitate diventate iconiche.

Non solo multinazionali: l’effetto sulle imprese locali

Si commette errore nel pensare che l’effetto Olimpiadi sia un vantaggio esclusivo delle grandi aziende. Anche le imprese locali beneficiano di una spinta concreta, grazie agli investimenti pubblici e privati in infrastrutture, trasporti, hospitality, ristorazione e retail.

Un esempio emblematico è rappresentato da Barcellona 1992: le imprese del territorio seppero sfruttare la visibilità dei Giochi come base per investimenti e crescita duratura negli anni successivi

Milano Cortina 2026: opportunità condivisa

Dal 24 giugno 2019, giorno in cui il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato a Milano-Cortina l’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, le aziende italiane hanno risposto con entusiasmo. Le Piccole e Medie Imprese (PMI), in particolare, si sono dimostrate pronte a cogliere la sfida condivisa di innovazione, accoglienza e sviluppo economico.

I dati Ipsos-Visa: aspettative alte tra le PMI

Secondo il report Ipsos-Visa, presentato durante un evento organizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, le PMI delle regioni del Nord Italia mostrano grande fiducia. Dallo studio è emerso che il 95% delle Piccole e Medie Imprese delle regioni del Nord Italia coinvolte nei Giochi prevede un impatto positivo sull’economia locale, mentre il 64% delle aziende intervistate si aspetta benefici concreti per la propria attività, in termini di visibilità, fatturato e nuovi flussi turistici.

La positività non si limita al fatturato, ma coinvolge anche infrastrutture e mobilità. Inoltre, i pagamenti digitali sono visti come un trampolino di lancio. Infatti, per il 53% delle piccole aziende, rappresentano uno degli ambiti prioritari per gli investimenti.

Investimenti mirati per il terziario

Ulteriori dettagli arrivano da un sondaggio promosso da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, presentato l’8 maggio 2025 a Milano durante l’evento “Sport per ben essere”. Le aziende del settore terziario prevedono di investire in:

Attività di marketing e comunicazione (19%)

Formazione del personale (9%)

Ampliamento o ristrutturazione dei locali (8,5%)

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dunque, non saranno solo un evento sportivo globale, ma una leva concreta di sviluppo economico per il Paese. Con quasi il 70% delle imprese pronte a investire e oltre l’80% dei cittadini favorevoli, il tessuto produttivo crede nella sfida, i territori si organizzano, e l’Italia si prepara a vincere anche lontano dalla pista.