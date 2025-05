Il costo della pizza continua a crescere in Italia. Infatti, il prezzo di un pasto in pizzeria è aumentato del 18,3% negli ultimi sei anni, raggiungendo una media di 12,14 euro a persona. Questo dato è stato rilasciato dal Centro di formazione e ricerca sui consumi, che ha condotto un’indagine sui prezzi di questo alimento simbolo del Made in Italy, apprezzato a livello mondiale.

Analizzando i dati forniti dall’Istat, pubblicati dal Mimit, e focalizzandosi sulla pizza più venduta nei ristoranti, generalmente la margherita, emerge che attualmente la pizza più costosa in Italia si trova a Reggio Emilia, dove il costo medio di un pasto nella pizzeria (comprendente una pizza, una bevanda e il coperto, se applicabile) si attesta a 17,58 euro. Al secondo posto si colloca Siena, con una media di 17,24 euro per la stessa consumazione. In terza posizione troviamo Macerata, con un costo medio di 16,25 euro.

Una sorpresa emerge anche dal lato opposto della classifica: la città con la pizza più economica non è Napoli, come molti potrebbero aspettarsi, ma Livorno, dove il costo medio di un pasto è di 8,75 euro, seguita da Reggio Calabria (9,15 euro), Pescara (9,37 euro) e Catanzaro (9,96 euro). Queste province sono le uniche con una spesa inferiore ai 10 euro per consumazione.