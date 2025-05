Dal oggi al 23 novembre 2025, Venezia ospita un evento senza precedenti: la partecipazione della Santa Sede alla 19ª Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. Il progetto, intitolato Opera Aperta, trasformerà la storica Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice in un laboratorio vivente di riflessione e innovazione architettonica.

Un’architettura che ascolta

Opera Aperta non è solo un’esposizione, ma un processo collaborativo che coinvolge professionisti internazionali e associazioni locali. Come spiega Marina Otero, curatrice del progetto, “rivendichiamo la riparazione come pratica creativa e radicale […] un’opportunità per reimmaginare la relazione tra passato e futuro, crescita e decadimento”.

Questo approccio mira a trasformare le “crepe” dell’architettura, sia materiali che simboliche, in punti di forza, esprimendo un profondo rispetto per l’ambiente e le comunità. Tatiana Bilbao, dello studio ESTUDIO, sottolinea l’urgenza di “prendersi cura dell’ambiente e delle comunità in questi tempi incerti”.

Laboratorio di riparazione

La Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, concessa dal Comune di Venezia alla Santa Sede fino al 2028, diventa il fulcro del progetto. Qui, artigiani locali e associazioni come Lares lavoreranno fianco a fianco, non solo per restaurare l’edificio, ma per insegnare competenze tradizionali a una nuova generazione. I lavori di restauro saranno visibili al pubblico, trasformando il processo in un momento di condivisione.

Un luogo per la comunità

Opera Aperta non è solo restauro, ma uno spazio dove culture e generazioni si incontrano. Con il supporto di realtà locali, il progetto promuove pasti comunitari e performance musicali grazie alla collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Queste attività mirano a trasformare l’architettura in un “ponte per la speranza e la riconciliazione”, come evidenziato dalla co-curatrice Giovanna Zabotti.

Un messaggio di speranza

Opera Aperta celebra i dieci anni dell’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco, portando avanti il messaggio di cura per la casa comune. La Biennale di Venezia diventa così una piattaforma per esplorare come l’architettura possa rispondere alle sfide contemporanee, dalla crisi ecologica alle divisioni sociali. Per Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici – Intesa Sanpaolo, Direttore Generale Gallerie d’Italia: “La collaborazione fra Intesa Sanpaolo e il Dicastero per la Cultura e l’Educazione nasce da una solida visione comune, che riconosce nell’arte uno strumento straordinario per affrontare le sfide sociali contemporanee. In questa logica, siamo lieti di rinnovare il nostro sostegno al Padiglione della Santa Sede alla Biennale 2025, che proporrà un progetto di rigenerazione degli spazi di Santa Maria Ausiliatrice per dare vita a un luogo aperto di condivisione e creatività, raccontato anche in un catalogo pubblicato da Allemandi. Affiancare con convinzione questa iniziativa, di profondo valore artistico e umano, esprime la piena consapevolezza del ruolo che può ricoprire la prima banca italiana nella crescita culturale e sociale del proprio Paese.”.