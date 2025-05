Bruxelles ha competenze in materia di concorrenza bancaria. La sicurezza nazionale è una prerogativa dello Stato italiano e non dell’Europa, almeno fino ad ora.

Queste sono state le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in risposta a una domanda riguardo a un possibile intervento di Bruxelles sui vincoli imposti dal golden power dal governo a Unicredit per l’offerta su Banco Bpm.

“Ritengo che il golden power sia stato adeguatamente considerato. È una decisione che è stata presa dal Consiglio dei Ministri; attualmente, come prevede il golden power, è in atto un monitoraggio. Gli interessati devono svolgere alcune operazioni e dimostrare determinate cose, e noi valuteremo queste informazioni”, ha osservato Giorgetti a margine di un incontro a Tirano sulle Olimpiadi.

Il ministro ha inoltre risposto a una domanda riguardo alla Banca Popolare di Sondrio: “Tutti fanno riferimento al governo in ogni situazione”, ha affermato. “Il governo interviene quando la legge lo richiede, con valutazioni appropriate, ma poi si tratta di situazioni di mercato. Certamente, la Sondrio ha un’importanza notevole in questo territorio e ciò non può essere trascurato. Spero che questa operazione, non sono certo se si concluderà e in che modo, tenga conto delle specificità locali.”