Gli sportelli bancari in Italia sono scesi al di sotto di 20.000, con una diminuzione del 20% negli ultimi cinque anni. Anche il numero dei dipendenti ha subito una riduzione di oltre 20.000 unità nello stesso periodo, con la maggior parte delle uscite provenienti dalle prime sette banche italiane.

Questi dati emergono dal nuovo report dell’Ufficio studi e ricerche della Fisac Cgil riguardante sportelli e personale del sistema bancario per il 2024. Anche nel 2023 si è registrata una ulteriore contrazione degli sportelli, scesi a 19.654, con una diminuzione di 506 unità rispetto all’anno precedente e un calo di 4.658 rispetto al 2020 (-19,2%). Un trend simile si osserva anche per l’occupazione, che attualmente conta 261.653 dipendenti, segnando una flessione dello 0,5% rispetto al 2023, pari a -596 unità, e una diminuzione del 7,3% in cinque anni, con una drastica perdita di 20.476 posti di lavoro.

In questo contesto, la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, ha dichiarato: “Mentre impazza il risiko bancario, e non sono chiari i riflessi sul lavoro di questo riassetto bancario, sarebbe necessario un confronto tra sindacati e Abi per garantire al sistema adeguate tutele in termini di occupazione e di presenza nei territori”.