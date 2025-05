L’avanzamento tumultuoso dell’Intelligenza Artificiale (AI) sta scuotendo vari settori, ma uno dei primi a sentirne l’impatto più disruptive è quello delle industrie creative. A lanciare un chiaro avvertimento è il Global BrainTrust, un’associazione che si batte per un’adozione etica e incentrata sull’uomo dell’AI. Secondo il gruppo, la proliferazione di contenuti generati dall’AI sta ponendo artisti, scrittori, musicisti e altri creativi di fronte a sfide senza precedenti per la loro sussistenza, i diritti di proprietà intellettuale e l’essenza stessa della creatività umana.

Le voci dell’allarme

Sana Bagersh, Fondatrice del Global BrainTrust, sottolinea l’urgenza della situazione: “L’AI sta ridefinendo le industrie a una velocità senza precedenti, ma il settore creativo è tra i primi e i più colpiti. Siamo al fianco di artisti, designer e narratori che vengono rimpiazzati da macchine addestrate sul loro stesso lavoro, spesso senza consenso, credito o compensazione.“

La crisi non è solo economica, ma anche culturale, secondo il Professor Ahmed Banafa, Consigliere Tecnologico del Global BrainTrust. “L’erosione dei lavori creativi non è solo una crisi economica; è una crisi culturale“, afferma. “Dobbiamo agire per salvaguardare la creatività umana e garantire che l’AI serva come strumento di potenziamento, non di sfruttamento. Sosteniamo la collaborazione uomo-AI e framework in cui l’AI aumenti, piuttosto che sostituisca, la creatività umana. Crediamo che questa sarà una strategia potente che favorirà nuovi ruoli e sbloccherà innumerevoli opportunità.“

Violazioni etiche e legali già in atto

Le preoccupazioni sono condivise anche da Gabriella Kohlberg, Consigliere Economico per lo Sviluppo Governativo del Global BrainTrust, che evidenzia le violazioni legali ed etiche già in corso. “Una delle primissime applicazioni dell’AI è stata l’uso diffuso di immagini profilo generate dall’AI basate sull’arte sui social media e varie piattaforme. La prima critica all’AI è venuta dall’uso indiscriminato delle opere di moltitudini di artisti e dei loro rispettivi ‘stili’, senza pagamento, o alcuna attenzione data ai problemi di violazione e copyright“.

Ha spiegato: “Quando la proprietà creativa non è custodita in modo sicuro e non c’è ricorso legale, diventa una morte istantanea per un’industria in cui è già molto difficile rimanere. Questa difficoltà nel settore creativo avrà un impatto progressivo su altre industrie e professioni; è solo che l’industria creativa è stata tra le prime a sentirne l’impatto“. Kohlberg aggiunge: “I governi e le agenzie di applicazione, così come i creatori di base e i raggruppamenti industriali, devono chiedere che i materiali protetti da copyright siano protetti e che ci siano immediati richiami e conseguenze per le grandi entità che oltrepassano quel confine“.

Adattarsi per innovare, non fermare il cambiamento

La Dottoressa Fran Apprich, Consigliere Media e Comunicazioni del Global BrainTrust, offre una prospettiva complementare, invocando un approccio proattivo e adattivo: “La disoccupazione nel settore creativo dovuta all’AI va considerata attentamente, ma non è impossibile da risolvere. Dobbiamo ripensare come noi, come umani e come artisti, possiamo insegnare la creatività all’AI e come possiamo estendere il suo potenziale per servire la nostra collaborazione. In questa attività risiede il potenziale reale e futuro della creatività. Diventiamo mentori multidimensionali, piuttosto che semplicemente creatori“.

Ha elaborato il concetto: “Michelangelo non ha fatto lo stesso istruendo i suoi lavoratori e pittori per completare la sua visione artistica? Quindi, piuttosto che scrivere una canzone da zero, possiamo riconsiderare il valore di una canzone scritta dall’AI e poi migliorarla. Invece di utilizzare un doppiatore più volte, dobbiamo essere in grado di proteggere con copyright la voce dell’artista in modo che possa essere riutilizzata dall’AI. Invece di vedere i limiti dell’AI, possiamo generare contenuti più velocemente e in modo più efficace. Il mondo è pieno di potenziale: non cerchiamo di fermare ciò che è qui per restare. I creativi si nutrono del cambiamento, quindi dovremmo essere in grado di inventare un nuovo approccio, piuttosto che frenare l’innovazione in nome dell’aggrapparsi ai ‘bei vecchi tempi’“.

Un appello globale per la creatività umana

Il Global BrainTrust esorta i legislatori, i leader dell’industria e i creativi a esplorare questo nuovo paesaggio e a collaborare su soluzioni che proteggano la proprietà intellettuale e rafforzino l’applicazione del copyright per prevenire l’uso non autorizzato di opere creative nei set di dati di addestramento dell’AI. L’associazione chiede di garantire una compensazione equa ai creativi attraverso meccanismi che prevedano che gli artisti siano accreditati e pagati quando il loro lavoro contribuisce agli output dell’AI.

“Il futuro della creatività deve essere plasmato dagli umani, per gli umani“, aggiunge Bagersh. “L’AI dovrebbe essere un pennello nella mano dell’artista, non la mano stessa. Chiediamo ai governi, alle aziende tecnologiche e alla comunità creativa di unirsi per preservare il valore insostituibile dell’arte umana.“

Il Global BrainTrust si presenta come un think tank e gruppo di advocacy dedicato all’adozione etica, inclusiva e incentrata sull’uomo dell’AI, riunendo esperti, innovatori e decisori politici.