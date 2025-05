Nella giornata odierna, il Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A. (nella foto, da sinistra, il direttore generale Giuseppe Lasco e l’amministratore delegato Matteo Del Fante), presieduto da Silvia Maria Rovere, ha approvato i risultati finanziari non sottoposti a revisione contabile relativi al primo trimestre del 2025. Il Gruppo registra un solido avvio dell’anno in tutte le linee di business, con ricavi e redditività che toccano livelli record per il periodo.

Numeri da Record per Ricavi e Redditività

Nel corso del primo trimestre 2025, i ricavi del Gruppo si sono attestati a € 3,2 miliardi, segnando una crescita del 5% anno su anno. Il risultato operativo (EBIT) Adjusted ha raggiunto € 796 milioni, registrando un incremento notevole del 13% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. L’utile netto si è attestato a € 597 milioni, confermando la robusta performance.

Performance per Linea di Business

Tutti i segmenti hanno contribuito alla crescita:

I ricavi del segmento Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione sono pari a € 949 milioni , in crescita dell’ 1,6% anno su anno, spinti da una solida crescita dei ricavi dei pacchi in tutti i segmenti della clientela.

del segmento sono pari a , in crescita dell’ anno su anno, spinti da una in tutti i segmenti della clientela. I Servizi Finanziari hanno generato € 1,4 miliardi di ricavi, con un aumento del 5,5% anno su anno, trainati dal margine di interesse (NII) trimestrale più elevato di sempre e da una consistente performance commerciale .

hanno generato di ricavi, con un aumento del anno su anno, trainati dal e da una . I Servizi Assicurativi si attestano a € 442 milioni di ricavi, in crescita dell’ 11,3% anno su anno, grazie a una raccolta netta positiva e a una redditività solida nei comparti Assicurativi Investimenti, Previdenza e Protezione.

si attestano a di ricavi, in crescita dell’ anno su anno, grazie a una e a una nei comparti Assicurativi Investimenti, Previdenza e Protezione. I Servizi Postepay ammontano a € 398 milioni di ricavi, registrando un incremento del 5,0% anno su anno, trainati dalla crescita del transato e dal business dell’Energia, sostenuto da una base clienti in forte espansione.

I costi totali nel 1trim25 ammontano a € 2,6 miliardi, registrando un incremento del 4,6% anno su anno, dovuto in parte a maggiori costi variabili legati all’espansione del business e a un più alto numero di FTE e retribuzione variabile per i costi ordinari del personale (€ 1,4 miliardi, +2,6%). I costi non-HR raggiungono € 1,1 miliardi (+5,8%). Nonostante l’aumento dei costi, la redditività è cresciuta grazie a maggiori ricavi e alla razionalizzazione dei costi.

Solidità Patrimoniale e Ritorno per gli Azionisti

Le Attività Finanziarie Investite (AFI) dei clienti del Gruppo hanno raggiunto € 596 miliardi, in crescita di oltre € 5 miliardi da dicembre 2024, supportate da una raccolta netta di € 1,6 miliardi, a conferma dei trend favorevoli nel comparto Investimenti Vita e Previdenza. La posizione patrimoniale è solida: il Total Capital Ratio di BancoPosta è pari al 23,2% (CET1 Ratio al 19,9%), il Leverage Ratio al 3,3% e il Solvency II Ratio del Gruppo Assicurativo Poste Vita al 305%.

Questa solida posizione patrimoniale sostiene la nuova politica dei dividendi che prevede un saldo dividendo di € 0,75 per azione da corrispondere il 25 giugno 2025. Questo saldo porta il dividendo totale per l’intero esercizio 2024 a circa € 970 milioni, equivalente a € 1,08 per azione, confermando un chiaro impegno alla creazione di valore a lungo termine e a una remunerazione attraente per gli azionisti.

Manovre Strategiche: L’Ingresso in TIM

Poste Italiane ha acquisito il 24,8% delle azioni ordinarie di TIM da Vivendi, un’operazione il cui completamento è previsto nel secondo trimestre del 2025. L’investimento è presentato come strategico e di lungo periodo, mirato a supportare la creazione di valore e il consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia. Sono già in corso iniziative per generare sinergie tra Poste Italiane e TIM. Inoltre, è stato firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con TIM per un contratto MVNO che garantirà a Postepay l’accesso all’infrastruttura di rete mobile di TIM a partire dal 1° gennaio 2026.

Iniziative Chiave nel Trimestre e Riconoscimenti

Il Gruppo prosegue nel percorso di creazione di valore per tutti gli stakeholder, valorizzando il capitale umano. Tra i principali risultati e iniziative del trimestre:

Progetto Polis : Raggiunti importanti traguardi con la trasformazione di 3.359 Uffici Postali in hub di servizi digitali e la realizzazione di 82 spazi di co-working . Erogati oltre 65mila servizi della Pubblica Amministrazione, di cui più di 33mila passaporti , contribuendo alla coesione sociale e al superamento del digital divide nei piccoli centri.

: Raggiunti importanti traguardi con la trasformazione di in hub di servizi digitali e la realizzazione di . Erogati oltre della Pubblica Amministrazione, di cui più di , contribuendo alla coesione sociale e al superamento del digital divide nei piccoli centri. Poste Delivery Business : Arricchita l’offerta con il Misuratore di Emissioni , una funzionalità green per monitorare l’impatto ambientale delle spedizioni.

: Arricchita l’offerta con il , una funzionalità green per monitorare l’impatto ambientale delle spedizioni. Accordo PostePay e Scalapay : Stipulato un accordo per offrire un innovativo servizio di dilazione dei pagamenti (Buy Now, Pay Later).

: Stipulato un accordo per offrire un innovativo servizio di dilazione dei pagamenti (Buy Now, Pay Later). “INSIEME Connecting Ideas” : Conclusa la terza edizione del programma di engagement per dipendenti, con quasi 100mila contributi raccolti, a testimonianza del forte coinvolgimento nella Strategia ESG di Gruppo.

: Conclusa la terza edizione del programma di engagement per dipendenti, con quasi raccolti, a testimonianza del forte coinvolgimento nella di Gruppo. Welfare Aziendale : Arricchito con nuovi servizi, a conferma dell’investimento nel benessere delle persone.

: Arricchito con nuovi servizi, a conferma dell’investimento nel benessere delle persone. Riconoscimenti: Poste Italiane è tra le “LinkedIn Top Companies 2025” e ottiene per il sesto anno consecutivo la certificazione “Top Employer per l’Italia“. Vince, per il secondo anno consecutivo, il “Premio Bilancio di Sostenibilità“.

Il Commento dell’Amministratore Delegato Matteo Del Fante

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, ha commentato i risultati: “Con l’ultimo aggiornamento di febbraio del nostro Piano strategico – 2025 Strategy Update – avevamo definito gli obiettivi per il 2025, confermando il nostro forte impegno a generare una crescita significativa della redditività, garantendo al tempo stesso una remunerazione attraente per gli azionisti. Oggi siamo lieti di annunciare risultati molto soddisfacenti nel primo trimestre dell’anno in tutte le aree di business, con ricavi e profittabilità a livelli record, e una crescita a doppia cifra del risultato operativo (EBIT) anno su anno. Questi numeri rappresentano un’ulteriore conferma della solidità del nostro modello di business, della nostra disciplina e nella sua esecuzione e della nostra capacità di adattarci e crescere in un contesto dinamico. Restiamo fiduciosi sulla nostra capacità di raggiungere gli obiettivi del 2025 e di continuare a generare risultati solidi anche nei prossimi trimestri. Tutte le business unit hanno contribuito alla crescita dei ricavi del 5% anno su anno, per un totale di € 3,2 miliardi. Questa performance è stata trainata da un margine di interesse (NII) solido, dalla continua espansione del business dei pacchi, da una raccolta netta positiva nei prodotti di investimento e dalla crescita dell’ecosistema dei Servizi Postepay. Abbiamo registrato risultati da record in termini di redditività nel primo trimestre, con il risultato operativo (EBIT) Adjusted che si è attestato a € 796 milioni, in crescita del 13% anno su anno, mentre l’utile netto ha raggiunto € 597 milioni, segnando un notevole incremento pari al 19% rispetto allo scorso anno. I ricavi di Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione sono cresciuti, sostenuti da un incremento dei ricavi dei pacchi in tutti i segmenti della clientela e da un andamento dei prodotti di corrispondenza in linea con la nostra guidance. I Servizi Finanziari hanno conseguito risultati consistenti, trainati da un margine di interesse (NII) a livelli record e da una performance commerciale solida. I Servizi Assicurativi hanno registrato una redditività robusta, sia nel comparto Investimenti e Previdenza che nel comparto Protezione. I ricavi sono cresciuti dell’11% nel trimestre, grazie a un rilascio più elevato del Contractual Service Margin (CSM) e del Risk Adjustment. L’ecosistema unico e integrato dei Servizi Postepay, per le esigenze quotidiane, continua a generare crescita in termini sia di ricavi che di redditività. La base clienti del nostro business dell’Energia è cresciuta a circa 800.000 clienti, quasi il doppio rispetto all’anno scorso. Il bilancio di Gruppo estremamente solido sostiene la nostra nuova politica dei dividendi e rappresenta un chiaro impegno alla creazione di valore a lungo termine per i nostri stakeholder, confermato da un saldo di dividendo pari a € 0,75 per azione, equivalente a un dividendo totale di circa € 970 milioni, da corrispondere agli azionisti alla fine di giugno. Questo importo determina un dividendo totale per l’intero esercizio pari a € 1,4 miliardi, corrispondenti a € 1,08 per azione. Abbiamo sottoscritto un accordo per l’acquisizione, da Vivendi, del 15% delle azioni ordinarie di TIM – un’operazione il cui completamento è previsto nel secondo trimestre del 2025 – portando quindi la nostra partecipazione complessiva in TIM al 24,8% del capitale con diritto di voto. Con questo investimento strategico di lungo termine, intendiamo sostenere il consolidamento del mercato italiano delle telecomunicazioni. Stiamo avanzando su diversi fronti operativi per generare sinergie tra Poste Italiane e TIM. Abbiamo sottoscritto un Memorandum of Understanding con TIM per un nuovo contratto, che garantirà a Postepay l’accesso all’infrastruttura di rete mobile di TIM a partire dal 1° gennaio 2026. Desidero, infine, esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i nostri dipendenti, il cui impegno, dedizione e professionalità risultano essenziali per la solidità dei risultati che continuiamo a conseguire”.

I risultati del primo trimestre 2025 sono pienamente in linea con gli obiettivi finanziari e di remunerazione degli azionisti fissati per il 2025.