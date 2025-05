Un inizio d’anno solido per Snam, che ha presentato risultati finanziari e operativi in netta progressione nel primo trimestre 2025. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi, 8 maggio 2025, ha approvato i conti consolidati che evidenziano un deciso miglioramento degli indicatori economici e importanti passi avanti sul fronte strategico e infrastrutturale.

La Performance Finanziaria: Ricavi ed EBITDA in Salita

I Ricavi totali del Gruppo hanno raggiunto i 970 milioni di euro, segnando un aumento dell’8,3% rispetto ai 896 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. Questa crescita è stata trainata principalmente dall’incremento dei ricavi regolati del business delle infrastrutture gas (+9,0%). Le ragioni di questo aumento risiedono nell’aggiornamento dei ricavi 2024 al nuovo deflatore degli investimenti, nell’adozione dell’IPCA Italia per la rivalutazione del capitale investito a fini regolatori (RAB) a partire dal 2025, e nell’aumento della RAB stessa grazie alla realizzazione del piano di investimenti. Questi effetti positivi sono stati parzialmente mitigati dalla riduzione del costo medio ponderato del capitale (WACC) e da minori incentivi legati alla performance (output based). I ricavi dei business legati alla transizione energetica si sono mantenuti sostanzialmente in linea.

L’EBITDA si è attestato a 761 milioni di euro, registrando anch’esso un incremento dell’8,3% rispetto ai 703 milioni del primo trimestre 2024. Questa dinamica riflette la crescita dei ricavi regolati, nonostante l’impatto della revisione al ribasso del WACC e un aumento dei costi operativi legati in parte alle erogazioni di gas dagli impianti di stoccaggio e all’incremento del costo del personale.

Utile Netto Adjusted: Un Salto del +21,2%

Particolarmente significativo è l’aumento dell’Utile netto adjusted, che ha raggiunto i 406 milioni di euro, in crescita del 21,2% rispetto ai 335 milioni del primo trimestre 2024. Il robusto incremento è riconducibile alla crescita dell’EBITDA, al maggior contributo proveniente dalle società partecipate (sia nazionali che internazionali) e a una leggera riduzione degli oneri finanziari netti. L’impatto positivo è stato in parte riassorbito dai maggiori ammortamenti, conseguenza dell’entrata in esercizio di nuovi asset, e dall’incremento delle imposte sul reddito, proporzionale al miglioramento del risultato ante imposte.

Traguardi Industriali e Strategici Chiave

Oltre ai dati finanziari, il trimestre è stato segnato da importanti successi operativi e strategici. È stato completato con successo il commissioning della nave rigassificatrice BW Singapore a Ravenna, fase propedeutica all’avvio dell’attività commerciale atteso per il mese di maggio. Sul fronte dello stoccaggio, ad aprile il livello di riempimento si attestava al 47%, mentre è stato già allocato il 90% della capacità offerta nello stesso mese per l’anno termico 2025/2026.

Un’operazione strategica di grande rilevanza è la firma dell’accordo per l’acquisizione del 24,99% di Open Grid Europe (OGE), il principale operatore indipendente di trasporto del gas in Germania, un passo che rafforza la presenza paneuropea di Snam. Si segnala inoltre il closing dell’acquisizione di Edison Stoccaggio.

Snam prosegue anche nel suo impegno per la sostenibilità e l’innovazione, aggiornando il Sustainable Finance Framework a supporto dell’obiettivo di raggiungere il 90% di finanza sostenibile entro il 2029 e presentando l’Innovation Plan agli stakeholder.

Un riconoscimento della solidità finanziaria è giunto da S&P, che ha migliorato il rating di Snam ad A-, a seguito dell’upgrade del rating sovrano dell’Italia. Il Consiglio ha inoltre approvato la potenziale emissione di un bond ibrido.

La Visione dell’Amministratore Delegato

Commentando i risultati, l’Amministratore Delegato di Snam, Stefano Venier, nella foto, ha dichiarato: “I risultati della prima parte del 2025 sono molto importanti. A una performance economica e finanziaria nel primo trimestre in significativa crescita, dove registriamo anche il miglioramento del rating ad A- da parte di Standard & Poor’s, si uniscono diversi traguardi industriali: l’accordo per l’acquisizione del 24,99% di Open Grid Europe, il closing dell’acquisizione di Edison Stoccaggio, l’avvio del rigassificatore di Ravenna e l’aggiudicazione di ulteriori 14 progetti nell’ultima asta GSE per la produzione di biometano consolidano la nostra strategia di operatore paneuropeo multi-molecola, a presidio dei principali corridoi energetici e del percorso di transizione”.

Investimenti e Struttura Finanziaria

Gli Investimenti totali nel primo trimestre 2025 sono stati pari a 361 milioni di euro, in calo del 22,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La flessione è dovuta principalmente al completamento dei lavori per il terminale GNL di Ravenna e a maggiori contributi per rivalse. Gli investimenti continuano ad essere fortemente orientati alla sostenibilità, con il 52% allineato alla Tassonomia Europea e il 28% ai Sustainable Development Goals. Si registra un incremento degli investimenti nei business legati alla transizione energetica (+19 milioni di euro), in particolare per la riconversione di impianti biogas a biometano.

L’Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2025 si è attestato a 16.798 milioni di euro, in aumento di 560 milioni rispetto al 31 dicembre 2024. L’incremento è dovuto principalmente agli investimenti realizzati nel trimestre e al pagamento dell’acconto sul dividendo 2024.

Nel complesso, i risultati del primo trimestre 2025 confermano la solidità e la capacità di crescita di Snam, posizionandola strategicamente per affrontare le sfide e le opportunità della transizione energetica, sia in Italia che a livello europeo.